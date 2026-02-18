Leul s-a apreciat, miercuri, în raport cu euro, dar a scăzut faţă de dolarul american

x close
de Redacția Jurnalul    |    18 Feb 2026   •   16:15
Sursa foto: Hepta/Moneda naţională s-a apreciat, miercuri, în raport cu euro

Moneda naţională s-a apreciat, miercuri, în raport cu euro, care a fost calculat de Banca Naţională a României (BNR) la 5,0941 lei, în scădere cu 0,24 bani (-0,04%) faţă de cotaţia precedentă, de 5,0965 lei.

Comparativ cu dolarul, valoarea leului a scăzut, moneda americană fiind cotată la 4,3046 lei, în urcare cu 0,09 bani (+0,02%), comparativ cu marţi, când s-a situat la 4,3037 lei.

Moneda naţională s-a apreciat în raport cu francul elveţian, calculat de BNR la 5,5765 lei, în scădere cu 1,67 bani (-0,29%) faţă de 5,5932 lei, cotaţia anterioară.

Gramul de aur s-a scumpit miercuri până la valoarea de 679,8250 lei, de la 679,5488 lei, în şedinţa precedentă.

AGERPRES

Subiecte în articol: leu euro dolar american
