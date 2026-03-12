Încă un an de alergat cu șezlongul în spate, pe plajele din România

Mai mulți hotelieri de pe litoral acuză Apele Române că nu au urgentat procedurile de scoatere la licitație a plajelor care au fost extinse și cer o modificare legislativă în procedură de urgență, pentru a se putea scoate la licitație inclusiv acele sectoare pe care constructorii încă nici nu le-au predat Apelor Române. Anul trecut, o parte din hotelierii care cer acum modificarea legislației și a procedurilor au oferit șezlonguri și umbrele pentru turiști, deși nu aveau contracte pentru administrarea sectoarelor de plajă pe care le-au exploatat. Situația se va repeta și în acest an, acolo unde nu sunt scoase la licitație respectivele porțiuni extinse în urma lucrărilor de lărgire a plajei, iar turiștii care cumpără pachete de cazare cu șezlong inclus riscă să alerge cu șezlongul și umbrela în spate, zilnic, pentru că hotelierii nu pot să le amplaseze legal pe nisip.

Mai mulți hotelieri nemulțumiți de modul de atribuire a sectoarelor de plajă scoase la licitație de Apele Române solicită acum o modificare a legii și a procedurilor, cu 41 de zile înainte de deschiderea oficială a sezonului estival pe litoralul românesc. Astăzi se deschid plicurile pentru ofertele depuse de agenții economici la licitația pentru sectoarele de plajă de la Năvodari, dar cele mai mari probleme sunt în sudul litoralului, unde multe porțiuni au rămas în afara licitațiilor, nefiind predate de constructori către Apele Române.

Nici în legătură cu cele scoase la licitație și atribuite deja, anul acesta, situația nu este prea bună. Unii dintre participanții la licitațiile anterioare deja au contestat rezultatele în instanță, alții se pregătesc să conteste și astfel se întârzie procedurile de atribuire, iar la 1 mai e posibil să rămână din nou neadministrate mai multe porțiuni de nisip de la malul mării, pentru vara acestui an.

Aceeași situație se înregistrează de mai mulți ani, mai ales după ce au început lucrările de lărgire a plajelor și de consolidare a malurilor pe litoralul românesc, noile zone extinse având o procedură destul de complicată de parcurs până ajung să fie scoase la licitație de Apele Române. Iar hotelierii care au unitățile de cazare în dreptul acelor sectoare de plajă s-au simțit îndreptățiți să ofere în pachetele turistice locuri cu șezlong și umbrelă, fără a avea contracte cu Apele Române.

Anul trecut s-au dat amenzi pentru cei care au folosit sectoarele de plajă fără contract, dar după contestarea amenzii în instanță, cei mai mulți au continuat să exploateze plajele respective, până la sfârșitul sezonului. În această situație au fost și agenți economici care au avut anumite sectoare de plajă în administrare, dar contractele le-au expirat în 2023-2024, iar Apele Române nu le-au mai scos la licitație, fiind suprafețe în procedură de extindere, deja predate constructorilor, dar despre care turiștii nu știau situația juridică și de legalitate, nefiind închise publicului.

Au administrat ilegal sectoarele neatribuite la licitație

Pe de o parte, administratorii plajelor rămași fără contracte și-au făcut singuri dreptate, ajutând și turiștii care nu au fost corect informați în legătură cu situația acelor zone în care au mers să caute șezlonguri și umbrele, însă mulți dintre cei care au oferit contra cost șezlonguri și umbrele au încasat banii ilegal.

Lipsa de coordonare dintre Ministerul Mediului și Ministerul Economiei a dus la această situație care în final afectează turismul pe litoralul românesc, pentru că legea prevede o perioadă de doi ani înainte de începerea construcțiilor în care sectoarele respective nu mai sunt atribuite nimănui, deși turiștii merg pe acele plaje.

Neavând administratori, respectivele zone rămân nu doar fără șezlonguri și umbrele, ci și fără coșuri de gunoi și oameni care să curețe plaja, în fiecare zi. Și mai complicată este situația barurilor care nu pot fi construite pe plajă, iar turiștii care aleg acele zone neatribuite nu înțeleg de ce trebuie să parcurgă sute de metri pentru a-și cumpăra apă și mâncare de la cel mai apropiat magazin sau bar din afara plajei.

Cei care au încasat bani ilegal, fără contract pentru administrarea plajelor, au plătit și oameni care să curețe plaja, deși nu aveau prevăzută această activitate ilegal - practic au prestat muncă voluntară, pentru a menține curățenia pe plaje, deși, în aceste situații, Apele Române au obligația să curețe plaja. Bineînțeles că Apele Române nu au suficienți angajați pentru a face curățenie pe plajele neatribuite la licitație, dar nici nu pot interzice accesul turiștilor, iar în acest context s-a ajuns la o colaborare acceptată tacit de ambele tabere: unii închid ochii, ceilalți acceptă să plătească o amendă pe vară și să funcționeze în ilegalitate, dar fac și curățenie, ca și cum ar administra sectorul de plajă în baza unui contract.

Riviera Sud riscă să fie distrusă de întârzierile instituționale

Unii hotelieri care au introdus deja ofertele de șezlonguri și umbrele gratuite în pachetul turistic au sperat că vor putea prelua porțiunile de plajă din dreptul hotelurilor, în urma licitațiilor, dar dacă nu au fost scoase la licitație, le-au dat șezlongurile și umbrelele turiștilor, să se descurce singuri. Situația aceasta se repetă deja de mai mulți ani și pare că va continua și în această vară, acolo unde sectoarele de plajă nu pot fi scoase la licitație.

De aici a-nceput scandalul actual, pentru că toți cei care se află în această situație cer scoaterea la licitație mai repede a sectoarelor de plajă pe care constructorii încă nu le-au predat Apelor Române, astfel încât să le poată administra de la 1 mai. A fost transmisă și o scrisoare, către autoritățile centrale, pentru modificarea legislației.

„Solicităm informații oficiale privind stadiul procedurilor de dare în folosință a sectoarelor de plajă aferente stațiunilor din zona Riviera Sud a litoralului românesc (Neptun, Olimp, Jupiter, Cap Aurora, Venus, Saturn, Mangalia), în vederea pregătirii și desfășurării în condiții normale a sezonului estival 2026. În acest moment, agenții economici care activează în domeniul turismului în aceste stațiuni se confruntă cu o incertitudine majoră privind posibilitatea utilizării suprafețelor de plajă, ca urmare a faptului că procedurile de încredințare/licitație/concesionare pentru sectoarele de plajă aferente acestei zone nu sunt finalizate. Această situație generează consecințe semnificative pentru operatorii din turism și pentru întreaga destinație litoral, întrucât o mare parte dintre unitățile hoteliere și operatorii de turism au contractat deja pachete turistice pentru sezonul 2026, atât pe piața internă, cât și pe piețe externe”, se menționează în scrisoarea către Guvern.

Hotelierii care oferă șezlonguri riscă să fie amendați

Aceste pachete includ, în mod explicit, servicii de plajă - șezlonguri și umbrele -, element esențial al ofertei turistice. În lipsa unui cadru oficial de utilizare a plajelor, operatorii economici nu își vor putea onora obligațiile contractuale față de turiști și partenerii comerciali. Consecințele unei astfel de situații ar putea fi extrem de grave: imposibilitatea furnizării unor servicii deja contractate, solicitări de despăgubiri financiare din partea turiștilor și a partenerilor comerciali, afectarea gravă a credibilității operatorilor economici din turism, deteriorarea imaginii destinației turistice Riviera Sud și a litoralului românesc în ansamblu, inclusiv pe piețele externe, au explicat hotelierii din sudul litoralului care sunt în această situație.

În plus, Ministerul Economiei și ANPC ar putea chiar să-i amendeze, pentru clauze înșelătoare introduse în ofertele pentru turiști, dacă vor constata că menționează șezlonguri și umbrele gratuite, deși plajele din dreptul hotelurilor nu le-au fost atribuite, nefiind organizate licitațiile. Pentru a putea ieși din această situație, hotelierii afectați cer modificarea de urgență a legislației.

„Considerăm că actualul cadru legislativ privind exploatarea plajelor necesită o abordare mai coerentă și predictibilă, astfel încât organizarea și administrarea acestora să permită dezvoltarea unor servicii moderne, profesioniste și competitive la nivel internațional”, menționează hotelierii din sudul litoralului care nu au obținut sectoarele de plajă dorite.

Aceștia au solicitat Ministerului Economiei, Administrației Naționale „Apele Române” și Ministerului Mediului, Apelor și Pădurilor să comunice care este stadiul actual al procedurilor de dare în folosință a sectoarelor de plajă din zona Riviera Sud pentru sezonul estival 2026, care este calendarul estimat pentru finalizarea procedurilor de atribuire/concesionare/închiriere și dacă există măsuri tranzitorii sau soluții temporare care să permită operatorilor economici utilizarea plajelor în mod legal și organizat în sezonul 2026.

„Considerăm esențială identificarea unei soluții rapide și predictibile pentru acest sezon, astfel încât operatorii economici să poată funcționa într-un cadru legal clar și să își poată îndeplini obligațiile față de turiști și parteneri”, mai menționează hotelierii afectați.

Hotelierii afectați de întârzierea atribuirii unor sectoare de plajă cer o comprimare a perioadelor și a etapelor prevăzute de lege pentru predarea către Apele Române a porțiunilor extinse, astfel încât să se poată scoate la licitație cu celeritate, până la 1 mai. Altfel, vor fi administrate în ilegalitate și anul acesta.