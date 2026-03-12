Șansă pentru șomeri: AMOFM București deschide înscrierile la cursurile gratuite de calificare

Potrivit unui comunicat al AMOFM, transmis joi AGERPRES, programele de formare profesională oferă oportunităţi de calificare, iniţiere şi specializare în domenii solicitate pe piaţa muncii, fiind implementate prin proiecte finanţate din Fondul Social European (FSE) sau din Bugetul Asigurărilor pentru Şomaj (BAS).



Oferta de cursuri disponibilă în această perioadă include cursuri de de calificare pentru: Electrician în construcţii (720 ore), Patiser, Frizer, Manichiură, Agent de securitate, Bucătar şi Ospătar (360 ore fiecare); cursuri de iniţiere pentru: Ajutor de bucătar şi Îngrijitor spaţii verzi (180 ore fiecare), iar pentru Competenţe digitale (60 ore); cursuri de specializare sunt disponibile pentru: Responsabil cu protecţia datelor cu caracter personal (180 ore), Evaluator în sistemul formării profesionale (60 ore), Specialist în managementul deşeurilor, Manager resurse umane şi Formator (180 ore fiecare).



"Participarea la cursuri este condiţionată de îndeplinirea cerinţelor minime de studii şi de încadrarea în grupurile ţintă stabilite prin proiectele cu finanţare din Fondul Social European sau din Bugetul Asigurărilor pentru Şomaj, în funcţie de program", se arată în comunicat.



De asemenea, persoanele care participă la cursurile organizate în cadrul proiectelor finanţate din Fondul Social European pot beneficia de subvenţii pentru participarea la formare profesională, în funcţie de durata programului şi de numărul de ore de prezenţă la curs.



Condiţiile minime de studii pentru participarea la cursurile de calificare, iniţiere sau specializare prevăd, după caz, absolvirea învăţământului primar, a învăţământului general obligatoriu sau a studiilor gimnaziale, pentru meserii precum Ajutor de bucătar şi Îngrijitor spaţii verzi (învăţământ primar, vârsta 18-64 ani, sursa de finanţare FSE 'Educaţie şi Formare'), Electrician în construcţii (vârsta peste 30 de ani), Patiser, Frizer, Manichiură, Agent de securitate (învăţământ general obligatoriu, vârsta 18-64 ani, sursa de finanţare FSE 'Proiectul Competent' sau 'Acces pe Piaţa Muncii'), Bucătar, Ospătar şi Competenţe digitale (studii gimnaziale, vârsta 16-29 ani, sursa de finanţare FSE 'Paşi în Bucureşti-Ilfov')."



De asemenea, pentru cursurile de specializare sunt necesare studii superioare şi acestea sunt pentru Responsabil cu protecţia datelor cu caracter personal (vârsta peste 30 de ani), Evaluator în sistemul formării profesionale, Specialist în managementul deşeurilor, Manager resurse umane şi Formator, cu sursa de finanţare FSE sau BAS, în funcţie de programul specific.



Oferta programelor de formare profesională poate fi consultată şi online, pe site-ul instituţiei: www.anofm.ro/bucuresti, secţiunea "Persoane fizice - Cursuri de formare profesională".

AGERPRES