Sindromul #rezist își face simțită prezența printre procurorii din CSM. O propunere pentru DIICOT a fost respinsă. A doua, amânată

Ca o coincidență, acest procuror este contestat vehement de aparatul de propagandă al ONG-urilor #rezist care au protestat, la finalul săptămânii trecute, la Palatul Cotroceni, somându-l pe președintele Nicușor Dan să nu semneze propunerile lui Marinescu. Tot ieri, CSM ar fi trebuit să emită avizul și pentru ocuparea celei de-a doua funcții de adjunct al șefului DIICOT. Este vorba despre actualul procuror general al PÎCCJ, Alex Florin Florența. Deși acesta a intrat primul la interviu, în cazul lui, Secția pentru Procurori a decis să amâne luarea unei decizii.

Blocaj total în procesul de numirea noilor șefi ai marilor parchete. Ieri, Secţia pentru Procurori a Consiliului Superior al Magistraturii a adoptat un aviz negativ propunerii ministrului Justiţiei de numire a lui Gill Julien Grigore Iacobici în funcţia de procuror-şef adjunct al Direcţiei de Investigare a Infracţiunilor de Criminalitate Organizată şi Terorism.

Gill Julien Grigore Iacobici, în prezent procuror în cadrul Parchetului de pe lângă Curtea de Apel Constanţa, a primit un singur vot pentru validarea numiriii sale, în timp ce cinci colegi au votat împotrivă.

Conform prevederilor legale, Secţia pentru Procurori a CSM emite un aviz consultativ motivat, după care propunerile făcute de ministrul Justiţiei, Radu Marinescu, sunt înaintate preşedintelui României, Nicuşor Dan. Legea prevede, de asemenea, că, în cazul emiterii unui aviz negativ al Secţiei pentru Procurori a CSM, ministrul Justiţiei organizează un nou interviu exclusiv cu candidatul care a primit aviz negativ şi în urma acestui interviu, ministrul Justiţiei poate continua procedura prin transmiterea către preşedintele României a propunerii de numire în funcţia de conducere, însoţită de toate documentele relevante, sau retrage propunerea, urmând a declanşa o nouă procedură de selecţie în maximum 60 de zile.

Audiere tensionată

În timpul audierilor, membrii Secției pentru Procurori de la CSM au reluat temele vehiculate în spațiul public de către ONG-urile #rezist, imediat după ce acesta și-a depus candidatura. Mai exact, Gill Julien Grigore Iacobici a fost întrebat în legătură cu un dosar în care soţia şi socrul său au fost condamnaţi definitiv în 2015 pentru fraude cu fonduri europene.

Mai mult, el a fost chestionat inclusiv despre un articol de presă, mai exact al Recorder, în care autorii relatau despre o mare sumă de bani, în cuantum de 420.000 de lei, primită ca donaţie de procuror de la socrii săi, donaţie care nu apare şi în declaraţia de avere a soacrei sale, Gabriela Iacobici, care este primăriţă într-o comună din judeţul Constanţa.

„Acel articol de presă este inexact, în sensul în care am primit cu titlu de donaţie de la părinţii mei, de la părinţii soţiei mele şi de la cumnatul meu, timp de doi ani, iar mama soţiei mele a declarat această donaţie, care s-a făcut în mod autentic în faţa notarului şi s-a făcut prin transfer bancar, totul a fost transparent. Nu văd aici nicio problemă, ca să spun aşa. Eu am văzut că apare în declaraţia de avere. Iar în legătură cu ce s-a întâmplat în istoric, acum 17 ani, membrii familiei sunt reabilitaţi de peste cinci ani, sunt cetăţeni”, a replicat procurorul Gill Julien Grigore Iacobici.

O amânare suspectă

Și mai ciudată a fost audierea actualului procuror general al României, Alex Florin Florența, care a fost selectat de ministrul Justiției să ocupe a doua funcție de procuror-șef adjunct al DIICOT. Secția pentru Procurori de la CSM nu a reușit să cadă de acord pe o soluție care să stea la baza vreunui aviz. Au fost trei voturi la trei.

„Secţia pentru Procurori, având în vedere dispoziţiile art. 62 alin. 3 raportat la art. 17 alin. 2 din Regulamentul de organizare şi funcţionare a Consiliului Superior al Magistraturii, adoptat prin Hotărârea nr. 122 din 06.07.2023 a Plenului Consiliului Superior al Magistraturii, a hotărât înscrierea punctului privind avizarea propunerii ministrului Justiţiei de numire în funcţia de procuror-şef adjunct al Direcţiei de Investigare a Infracţiunilor de Criminalitate Organizată şi Terorism a domnului Alex Florin Florenţa pe ordinea de zi a unei şedinţe viitoare (3 voturi da, 3 voturi nu)”, se arată în minuta hotărârii. Conform articolului 17 alineat 2 din regulament, în caz de paritate de voturi dezbaterile și procedura se reiau în aceeași zi, dacă este posibil, iar în cazul în care, după reluarea procedurii de vot, nu se poate adopta o hotărâre, procesul va fi înscris pe ordinea de zi a următoarei ședințe.

În timpul interviului susţinut, Alex Florin Florenţa a fost întrebat de ce nu mai candidează pentru al doilea mandat de procuror general sau pentru funcţia de procuror-şef al DIICOT. Acesta a răspuns: „O procedură de acest tip implică mai multe picioare la scaune şi este firesc să analizezi o întreagă arhitectură la momentul în care te înscrii într-o astfel de procedură. (…) Cred cu toată convingerea că mare parte dintre obiectivele şi proiectele pe care mi le-am asumat în 2023 le-am adus la îndeplinire. Cred că am dus Parchetul General dintr-un punct foarte dificil în care se afla în acel an, într-un moment în care funcţionează, părerea mea, foarte bine. Ultimele rezultate şi mai ales modul în care s-a implicat în nişte momente dificile în ultimii ani o dovedesc cu prisosinţă. Iar cifrele prezentate inclusiv recent în raportul de bilanţ cred că vorbesc de la sine. Trebuie să recunoaştem că orice poziţie de acest tip, mai ales într-o societate din ce în ce mai dinamică şi mai lipsită de răbdare, este o poziţie care erodează invariabil. Sunt momente în care poţi să ai maturitatea să faci un pas în spate, să laşi şi alte persoane să-şi exprime o viziune managerială. Fiind un om de DIICOT, vă spun cu toată sinceritatea că tot timpul m-am văzut întorcându-mă în DIICOT, unde să-mi termin cariera profesională”.

Șeful DIICOT a fost validat, cu o zi înainte, cu unanimitate de voturi

Reamintim că, în ședința de luni, Secția pentru Procurori de la CSM a validat, cu unanimitate de voturi, propunerea ministrului Justiției de numire în funcția de procuror-șef al DIICOT a lui Codrin Horațiu Miron. Acesta și-a prezentat în fața Consiliului proiectul managerial, arătând că una dintre prioritățile sale va fi concentrarea anchetelor pe dosare cu impact major în mediul infracțional. Un accent deosebit va fi pus pe problematica drogurilor.

„O primă componentă: zona drogurilor, extrem, extrem de importantă, unde vrem să facem o ofensivă totală şi să ne concentrăm pe trei paliere. Mă refer aici la traficul stradal de droguri, la traficul de droguri în instituţii publice, mă refer la şcoli şi la universităţi şi la consumul de droguri în rândul tinerilor şi minorilor”, a mai transmis procurorul care, cel mai probabil, va ocupa funcția de șef al DIICOT. Acesta a adăugat: „Voi pune accentul pe reducerea cererii de droguri prin acţiune de prevenţie, de rezilienţă, axate pe copii, persoane vulnerabile, corelativ cu o asistenţă integrată specializată şi dacă reuşim şi dacă există finanţare, înfiinţarea anumitor centre de adicţii prin parteneriat public-privat. Ne vom concentra şi pe reducerea ofertei de droguri prin încercări de destructurare a grupurilor infracţionale organizate”.

››› Vezi galeria foto ‹‹‹