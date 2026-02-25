x close
Jurnalul.ro Bani şi Afaceri Economie Leul s-a apreciat, miercuri, în raport cu euro, dar a scăzut faţă de dolarul american

de Redacția Jurnalul    |    25 Feb 2026   •   18:45
Sursa foto: Hepta/Comparativ cu dolarul, valoarea leului a scăzut

Moneda naţională s-a apreciat, miercuri, în raport cu euro, care a fost calculat de Banca Naţională a României (BNR) la 5,0953 lei, în scădere cu 0,01 bani faţă de cotaţia precedentă, de 5,0954 lei.

Comparativ cu dolarul, valoarea leului a scăzut, moneda americană fiind cotată la 4,3250 lei, în urcare cu 0,19 bani (+0,04%), comparativ cu marţi, când s-a situat la 4,3231 lei.

Moneda naţională s-a apreciat în raport cu francul elveţian, calculat de BNR la 5,5833 lei, în scădere cu 0,71 bani (-0,13%) faţă de 5,5904 lei, cotaţia anterioară.

Gramul de aur s-a scumpit miercuri până la valoarea de 719,6110 lei, de la 718,5914 lei, în şedinţa precedentă.

AGERPRES

