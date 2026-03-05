Leul s-a apreciat, joi, în raport cu euro, dar a scăzut faţă de dolarul american

În schimb, leul a pierdut teren în faţa dolarului american, care a fost cotat la 4,3883 lei, în creştere cu 0,83 bani (+0,19%), comparativ cu miercuri, când s-a situat la 4,3800 lei.



Moneda naţională s-a depreciat şi în raport cu francul elveţian, calculat de BNR la 5,6250 lei, în creştere cu 1,86 bani (+0,33%), faţă de 5,6064 lei, cotaţia anterioară.



Gramul de aur s-a ieftinit, joi, până la valoarea de 728,6443 lei, de la 730,1903 lei, în şedinţa precedentă.

AGERPRES