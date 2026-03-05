x close
Click Accept pentru a primi notificări cu cele mai importante știri! Nu, multumesc Accept
Jurnalul.ro Bani şi Afaceri Economie Leul s-a apreciat, joi, în raport cu euro, dar a scăzut faţă de dolarul american

Leul s-a apreciat, joi, în raport cu euro, dar a scăzut faţă de dolarul american

de Redacția Jurnalul    |    05 Mar 2026   •   14:30
Leul s-a apreciat, joi, în raport cu euro, dar a scăzut faţă de dolarul american
Sursa foto: Valoarea leului a crescut şi comparativ cu euro

Moneda naţională s-a apreciat, joi, în raport cu euro, care a fost calculat de Banca Naţională a României (BNR) la 5,0937 lei, în scădere cu 0,22 bani (-0,04%) faţă de cotaţia precedentă, de 5,0959 lei.

În schimb, leul a pierdut teren în faţa dolarului american, care a fost cotat la 4,3883 lei, în creştere cu 0,83 bani (+0,19%), comparativ cu miercuri, când s-a situat la 4,3800 lei.

Moneda naţională s-a depreciat şi în raport cu francul elveţian, calculat de BNR la 5,6250 lei, în creştere cu 1,86 bani (+0,33%), faţă de 5,6064 lei, cotaţia anterioară.

Gramul de aur s-a ieftinit, joi, până la valoarea de 728,6443 lei, de la 730,1903 lei, în şedinţa precedentă.

AGERPRES

Citește pe Antena3.ro
×
Citește pe LongevityMagazine.ro
Citește pe Fanatik.ro
Subiecte în articol: leu euro dolar american
TOP articole pe Jurnalul.ro:
Parteneri