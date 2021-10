Liber la constituirea cartelurilor, în haosul crizei multiple din România

Într-o singură lună au crescut nejustificat prețurile asigurărilor auto obligatorii RCA, dar și prețul carburanților, pe lângă cele ale gazelor și energiei electrice. Toate acestea înseamnă scumpiri ale tuturor produselor și serviciilor, nu doar mai mulți bani pe care îi scot românii din buzunar pentru a alimenta la benzinărie sau pentru a plăti facturile. Premierul interimar, Florin Cîțu, a vorbit deja despre necesitatea unei anchete pe care Consiliul Concurenței ar trebui să o facă pentru a afla de ce crește nejustificat prețul benzinei, suspectând constituirea unui cartel. În același timp cu scumpirea carburanților, prețurile polițelor RCA nu doar s-au triplat, în unele cazuri, doar într-o lună, dar a crescut și numărul abuzurilor asigurătorilor care cer mai mulți bani, dar întârzie nejustificat cu despăgubirile, profitând de situația creată de falimentul City Insurance.

Haosul din viața politică a României, în același timp cu cel de pe piața asigurărilor și din energie pare o invitație la constituirea cartelurilor, iar scumpirea benzinei la pompă, în foarte scurt timp, l-a determinat pe Florin Cîțu să vorbească despre necesitatea intervenției Consiliului Concurenței. „Poate ar trebui Consiliul Concurenţei să facă o anchetă, să ne spună din când în când dacă lucrurile sunt ok acolo şi ele sunt determinate chiar de piaţă. Este o piaţă liberă, dar şi eu, ca şi dumneavoastră, văd că atunci când preţul petrolului creşte, imediat creşte preţul la pompă, dar atunci când preţul petrolului scade, nu scade preţul la pompă. Este cumva o asimetrie şi sper că această asimetrie nu este dată de vreun cartel sau ceva, ci este cumva un lucru în piaţă, determinat de cererea care nu scade. Dacă preţurile nu scad pentru că există cerere mare, înţeleg, dacă ele nu scad pentru că există un cartel, atunci Consiliul Concurenţei ar trebui să ne spună”, a declarat premierul interimar, în cadrul unei conferințe de presă de sâmbătă.

Mai ieftin e să plătească amenda, decât să scadă prețurile

Investigația pe care o cere Florin Cîțu poate cel mult să-i avertizeze pe eventualii membri ai unui cartel să pună frână creșterilor nejustificate, dar nu mai mult, dacă ținem cont de precedentul creat în anul 2015, când „benzinarii” acuzați de constituirea unui cartel au pierdut procesul în instanță, în favoarea Consiliului Concurenței, pentru o anchetă care a-nceput în 2010. Dacă a durat cinci ani procesul, e mult mai ieftin pentru membrii oricărui cartel să meargă înainte cu practicile ilegale și să plătească amendă, decât să scadă prețurile. La sfârșitul anului 2011, Consiliul Concurenței a sancționat şase companii petroliere cu amendă de aproape 880 de milioane de lei (205 milioane de euro) pentru încheierea unei înţelegeri anticoncurenţiale. În urma investigaţiei, autoritatea de concurenţă a constatat că cele şase companii au încălcat atât Legea Concurenţei, cât şi Tratatul de Funcţionare al Uniunii Europene (TFUE) prin stabilirea retragerii simultane pe piaţă a sortimentului de benzină Eco Premium. Sancțiunile aplicate au fost pentru OMV Petrom (366,5 milioane de lei), OMV Petrom Marketing (137,2 milioane de lei), Rompetrol (159,5 milioane de lei), Lukoil (136,8 milioane de lei), Mol Romania (80,2 milioane de lei) și ENI Romania (11,1 milioane de lei). Dar putem compara aceste amenzi doar cu profitul companiilor, în perioada pentru care au plătit oricum tardiv sancțiuni mult mai mici decât ce au câștigat. Dacă luăm în calcul o singură companie cu profitul pe un singur an, vedem profitul istoric înregistrat de OMV Petrom în anul 2011, de 886 de milioane de euro, care ne arată că sancțiunile impuse de stat sunt rentabile pentru oricare dintre membrii unui cartel.

Asigurări auto mai scumpe și despăgubiri mai puține

Tot despre constituirea unui cartel se vorbește și pe piața asigurărilor obligatorii RCA pentru mașini. Și în acest caz au crescut nejustificat prețurile polițelor, dublate sau chiar triplate în câteva zile, după anunțarea falimentului City Insurance. Dar nu este singura problemă a șoferilor, pentru că în haosul creat pe această piață, cei care așteaptă despăgubirile pentru reparațiile auto constată că acestea întârzie nepermis de mult. Cu alte cuvinte, plătesc de trei ori mai mult și nici nu-și primesc banii, în caz de accident. Patronatele din transporturi și service-uri auto spun că este nevoie urgent de intervenția Consiliul Concurenței pentru oprirea creșterii iraționale a prețurilor RCA, care afectează în mod direct peste 8 milioane de șoferi români, dar și firmele. În același timp, asigurătorii acuză service-urile auto de „explozia prețurilor”. „Cu documente și date oficiale putem demonstra că «explozia prețurilor» la reparații auto a fost de 2% în ultimul an, adică de trei ori mai mică decât rata anuală a inflației și de 50 de ori mai mică decât creșterea prețului RCA din ultimele săptămâni. În anul 2009, Comisia de Supraveghere a Asigurărilor comunica oficial faptul ca doar 10% dintre șoferii care încheie polițe RCA sunt implicați în accidente auto. În urmă cu o săptămână, uniunea asigurătorilor anunța că anual, din fiecare 20 de mașini înmatriculate în România, cel puțin una produce accidente în trafic soldate cu pagube materiale sau vătămări corporale și decese. Asta înseamnă că 5% dintre șoferii români produc accidente. Ceea ce nu spun niciodată companiile de asigurări este că frecvența daunei este în scădere de la an la an, dar numărul polițelor și prețul lor e în continuă creștere, în același timp. Procentul șoferilor implicați în accidente a scăzut în ultimii 12 ani cu 50%”, a explicat, pentru Jurnalul, Vasile Ștefănescu, președintele COTAR. Cel mai mare asigurător care a rămas pe această piață, după falimentul City Insurance este Euroins. Un simplu calcul pe încasările firmei în 2020 și plata despăgubirilor în 2021 arată că în primele 9 luni ale acestui ani asigurătorul a achitat aproximativ 150 de milioane de lei despăgubiri (RCA și CASCO) și a-ncasat în 2020 prime în valoare de peste 1,4 miliarde de lei, în timp ce despăgubirile estimate a fi plătite ajung la 200 de milioane de lei pe an, adică 15% din încasări. Asta înseamnă că doar 15% din încasările firmei Euroins au ca destinație plata reparațiilor către service-urile auto. Reprezentanții service-urilor auto, dar și șoferii se plâng și de întârzieri nejustificate ale acordării despăgubirilor, în această perioadă în care asigurătorii par să profite de haos pentru a comite abuzuri.

E nevoie de o investigaţie, e nevoie ca oamenii să ştie şi atunci Consiliul Concurenţei are datoria să vină cu un raport, să le spună românilor: se întâmplă acest lucru pentru că avem o cerere prea mare în economie, asta înseamnă că economia funcţionează. Sau se întâmplă pentru că avem un cartel şi atunci trebuie sancţionaţi.

Florin Cîțu

Celebra Ordonanță 114 ne-ar fi scăpat de scumpirile pe care le vedem acum, printr-un mecanism care supraimpozita direct profitul companiilor, în momentul producerii creșterii nejustificate a prețurilor. Acesta a fost unul dintre principalele motive ale protestelor pentru a se cere abrogarea OUG 114.