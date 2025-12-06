x close
Doi foști soți s-au bătut în școala în care învață fata lor

de Redacția Jurnalul    |    06 Dec 2025   •   09:37
Sursa foto: Captură video Antena 3 CNN/Un bărbat a fost agresat de fosta lui soție

Polițiștii din Hunedoara fac cercetări pentru violență în familie după ce un bărbat a fost agresat de fosta soție chiar în școala în care învață fata lor.

Un bărbat de 48 de ani din Hunedoara a sesizat vineri polițiștii, după ce fosta sa soție, o femeie de 47 de ani, s-ar fi prezentat la o școală din oraș, unde învață fiica lor minoră, de 8 ani, și ar fi provocat un scandal.

Bărbatul s-ar fi dus la școală să își ia fiica, moment în care între el și fosta soție ar fi izbucnit un conflict verbal, în timpul căruia femeia l-ar fi agresat fizic.

Polițiștii au emis un ordin de protecție provizoriu împotriva femeii de 47 de ani, căreia i-a fost montat și un sistem electronic de supraveghere.

În cauză a fost deschis un dosar penal pentru violență în familie, iar cercetările continuă sub coordonarea procurorilor.

(sursa: Mediafax)

Subiecte în articol: bataie șscoală hunedoara
