Cod galben de vânt puternic în nouă județe și în Capitală

Potrivit ANM, sunt vizate județele Tulcea, Constanța, Brăila, Buzău, Ialomița, Călărași, Giurgiu, Teleorman, Ilfov și Capitala.

În aceste zone, temporar, vântul va avea intensificări cu viteze de 50...65 km/h.

Avertizarea este în vigoare sâmbătă între orele 10.00 și 20.00.

O altă avertizare, care va fi valabilă de sâmbătă de la ora 20.00 până duminică la ora 20.00, vizează zonele de coastă din Tulcea și Constanța. În aceste zone, vântul va avea intensificări cu viteze de 50...55 km/h.

