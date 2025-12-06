x close
Click Accept pentru a primi notificări cu cele mai importante știri! Nu, multumesc Accept
Jurnalul.ro Ştiri Vremea Cod galben de vânt puternic în nouă județe și în Capitală

Cod galben de vânt puternic în nouă județe și în Capitală

de Redacția Jurnalul    |    06 Dec 2025   •   10:23
Cod galben de vânt puternic în nouă județe și în Capitală
Sursa foto: Hepta/Vânt puternic în București

Meteorologii au emis o avertizare Cod galben de vânt puternic valabilă sâmbătă în nouă județe și în Capitală.

Potrivit ANM, sunt vizate județele Tulcea, Constanța, Brăila, Buzău, Ialomița, Călărași, Giurgiu, Teleorman, Ilfov și Capitala.

În aceste zone, temporar, vântul va avea intensificări cu viteze de 50...65 km/h.

Avertizarea este în vigoare sâmbătă între orele 10.00 și 20.00.

O altă avertizare, care va fi valabilă de sâmbătă de la ora 20.00 până duminică la ora 20.00, vizează zonele de coastă din Tulcea și Constanța. În aceste zone, vântul va avea intensificări cu viteze de 50...55 km/h.

(sursa: Mediafax)

Citește pe Antena3.ro
×
Citește pe Fanatik.ro
Subiecte în articol: cod galben vant judeţe capitala
TOP articole pe Jurnalul.ro:
Parteneri