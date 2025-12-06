Sorana Cîrstea și-a anunțat retragerea: 2026 va fi ultimul meu an în circuit

Între-un mesaj transmis pe Instagram, Sorana Cîrstea spune că 2026 va fi al 20-lea an în turnee ca jucător profesionist.

„Iubesc tenisul... Iubesc disciplina, rutina, munca grea. Competiția și adrenalina îmi alimentează sufletul. Dar, ca totul în viață, și asta trebuie să se sfârșească. Anul viitor va fi al 20-lea an în care particip la turnee ca jucător profesionist de tenis. Nu m-am așteptat niciodată să concurez atât de mult timp, dar ultimii doi ani au fost cei mai fericiți pentru mine pe teren și m-au motivat să continui. Acestea fiind spuse, am decis că 2026 va fi ultimul meu an în circuit”, a scris ea.

Ea speră să își încheie cariera într-o notă pozitivă.

„Când iubești ceva atât de mult, nu este ușor să spui . Deocamdată, însă, nu este un rămas bun, ci un . Mai am multe lucruri pe care vreau să le îmbunătățesc, am obiective și ambiții, așa că sper să pot realiza unele dintre ele anul viitor și să închei această carieră minunată într-o notă pozitivă și în condițiile mele. Ador tenisul și sunt foarte norocoasă și recunoscătoare pentru tot ce mi-a oferit și m-a învățat. Acest sport i-a permis unei fetițe de 4 ani, care ținea racheta pentru prima dată, să-și trăiască visul. Un vis frumos în care toate sacrificiile au meritat. Aștept cu nerăbdare să-mi văd toți fanii, prietenii și cei dragi lângă teren pentru un ultim dans în jurul lumii”, a adăugat sportiva.

În vârstă de 35 de ani, Sorana Cîrstea este a doua cea mai bine clasată româncă în clasamentul WTA. Ea ocupă poziția 43, în timp ce Jaqueline Cristian este pe 39.

(sursa: Mediafax)