Lovitura pentru „băieții deștepți” din energie va ajunge în buzunarul consumatorilor

După cum declara ex-premierul Bolojan, pentru disciplinarea pieței de energie, a fost introdusă o garanție financiară de 30.000 de euro pentru fiecare MW instalat în sistem. Potrivit noilor prevederi, această garanție trebuie constituită încă din momentul solicitării Autorizației de Înființare, devenind astfel o condiție esențială pentru obținerea acesteia. Măsura vizează, în mod direct, limitarea fenomenului speculativ din piață, unde numeroși dezvoltatori au blocat capacități în rețea prin obținerea de Avize Tehnice de Racordare (ATR), fără intenția reală de a implementa proiectele. Pentru proiectele care au deja Autorizații de Înființare emise, obligația constituirii garanției intervine doar în situația în care investitorii nu finalizează lucrările în termenul de valabilitate și solicită prelungirea autorizației. Guvernul a spus că scopul acestor modificări este de a crea un cadru mai echitabil și mai transparent pentru investitori, facilitând accesul celor care au capacitatea reală de a dezvolta proiecte energetice. În paralel, Autoritatea Națională de Reglementare în domeniul Energiei (ANRE) urmează să detalieze mecanismele de constituire, restituire și executare a garanțiilor. Măsurile fostului guvern nemulțumesc însă asociațiile investitorilor în energie regenerabilă, care acuză că toți sunt considerați potențiali speculanți.

Autoritatea Națională de Reglementare în domeniul Energiei (ANRE) a pus în consultare publică modificările regulamentelor de racordare și licențiere. Cele mai importante modificări pe care noul Regulament de Racordare le propune sunt:

-Instituirea unei garanții de 20 de euro/kilowatt instalat care va fi depusă pentru ca solicitantul să poată participa la licitația de alocare a capacităților disponibile de racordare pentru noile proiecte de producție și stocare de energie din toamna acestui an. Această garanție va fi eliberată sau executată la finalizarea licitației.

-Instituirea unei garanții de 20% din valoarea tarifului de racordare care trebuie constituită după ce solicitantul depune cererea de racordare și se elaborează și se avizează de către operator studiul de soluție.

ANRE va modifica și Regulamentul de acordare a licențelor și autorizațiilor, prin:

-Instituirea unei garanții de 30 de euro/kilowatt instalat care trebuie constituită la momentul solicitării Autorizației de Înființare, drept o condiție pentru obținerea ei. Pentru Autorizațiile de Înființare care sunt deja emise în acest moment, garanția de 30 de euro per kilowatt instalat va trebui constituită dacă beneficiarul nu finalizează investiția în termenul de valabilitate și va solicita ANRE prelungirea Autorizației de Înființare. Această garanție se eliberează la momentul finalizării investiției.

Prin aceste modificări se urmăresc două ținte simultan, potrivit ANRE:

reducerea `stocului” de ATR-uri existente la momentul de față, în condițiile în care dacă beneficiarii nu finalizează investițiile în termenul de valabilitate vor solicita prelungirea Autorizațiilor de Înființare și vor trebui să depună garanția de 30 de euro/kilowatt instalat.

Modificările pot genera creșteri de prețuri la energie

„Nu este justificată o abordare în care toți investitorii sunt tratați ca potențiali speculanți”, susțin însă Asociația Română pentru Energie Eoliană (RWEA) și Asociația Industriei Fotovoltaice din România (RPIA). Ele avertizează că modificările propuse la Regulamentul de Racordare pot genera creșteri ale prețurilor la energie și efecte economice în lanț, precum reducerea numărului de locuri de muncă din sector și scăderea veniturilor la bugetele locale, pe fondul încetinirii investițiilor în noi capacități de producție. În ultimii ani, ca urmare a dezvoltării accelerate a investițiilor în sectorul energetic, numărul de avize tehnice de racordare (ATR) emise a crescut considerabil. În același timp, începând cu anul 2022, au fost puse în funcțiune peste 5,5 GW de capacități fotovoltaice și eoliene, care acoperă în timpul zilei, între 40% și 50% din producția de energie electrică.

Mecanismul de filtrare era necesar, dar este prea restrictiv

Potrivit celor două asociații de profil, nevoia unui mecanism de filtrare care să descurajeze proiecte speculative este reală și recunoscută inclusiv de industrie, care a propus, încă din anul 2019, introducerea unor măsuri precum garanții pentru emiterea ATR-ului – măsură implementată abia în 2024. Industria este cea care a propus și încetarea automată a valabilității avizului de racordare în cazul în care proiectul nu obține autorizațiile necesare într-un termen prestabilit, idee preluată ulterior de ANRE. „În forma actuală, din dorința de a descuraja proiectele speculative, proiectul de reglementare impune condiții atât de restrictive, încât afectează inclusiv investițiile cu șanse reale de implementare”, arată RWEA și RPIA. În practică, dezvoltarea proiectelor este frecvent afectată de întârzieri în procesele de avizare, din cauza constrângerilor instituționale sau a capacității administrative limitate. Un exemplu relevant este obținerea avizului de la Autoritatea Aeronautică Civilă Română pentru turbinele eoliene, unde, doar pentru depunerea cererii, termenele disponibile încep din iunie 2027. În acest context, asociațiile RPIA și RWEA subliniază că modificările nu trebuie să ignore propunerile formulate de mediul investițional.

„Facem apel la adoptarea unui regulament coerent și echilibrat, care să filtreze în mod real proiectele speculative, să reflecte realitățile din teren, să susțină investițiile și să contribuie la accelerarea tranziției energetice. Este esențial ca România să mențină un cadru predictibil și competitiv”. Punctul de vedere RWEA și RPIA

Ce propun asociațiile investitorilor

Cele două asociații ale investitorilor în energia regenerabilă solicită stabilirea unor termene realiste, de 24 sau 36 de luni pentru punerea în funcțiune a proiectelor, pentru a evita blocarea proiectelor viabile. „Nu este justificată o abordare în care toți investitorii sunt tratați ca potențiali speculanți. Energia regenerabilă este singura din sector care a livrat și continuă să livreze la scară capacități noi în ultimii ani. Impunerea unor condiții disproporționate riscă să blocheze exact proiectele care pot fi implementate”, spun reprezentanții RPIA și RWEA.

70.000 de angajați în sector

Potrivit estimărilor industriei, doar în faza de avizare au fost investiți, până în prezent, peste 700 de milioane de euro în dezvoltarea de proiecte energetice, care generează efecte economice pe orizontală, susținând lanțuri valorice extinse – de la servicii de consultanță, inginerie și studii de specialitate până la furnizori și producători locali și activități conexe, ceea ce contribuie la competitivitatea economică a României. În sector activează acum peste 70.000 de angajați cu normă întreagă, urmând ca pentru atingerea țintelor asumate prin Planul Național Integrat Energie și Schimbări Climatice, peste 10 GW în energie fotovoltaică și 7 GW în energie eoliană, numărul acestora să depășească 100.000 până în 2030. Asociațiile avertizează asupra riscului reapariției unui blocaj în sectorul de producție de energie, în contextul modificărilor propuse la Regulamentul de Racordare la rețeaua electrică. Un precedent similar a fost înregistrat după anul 2013, când sectorul energetic a traversat o perioadă de stagnare de aproape un deceniu. Efectele au fost semnificative, iar redobândirea atractivității investiționale a României a necesitat ani de zile și efort susținut. De asemenea, un blocaj în dezvoltare înseamnă mai puține locuri de muncă, venituri mai mici la bugetele locale și o presiune crescută asupra prețurilor la energie. Capacitățile din surse regenerabile, cele mai competitive ca preț, sunt esențiale pentru stabilizarea costurilor, așa cum arată exemplele din Spania și Portugalia. În contextul actual, marcat de presiuni economice și geopolitice, precum și de obiective ambițioase de decarbonizare, menținerea predictibilității cadrului de reglementare este esențială, în condițiile în care fiecare MW instalat contează, mai susțin asociațiile de profil RWEA și RPIA.