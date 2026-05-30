„Iberica” cu Opera Maghiară din Cluj – Napoca, la Bucharest Opera Festival pe 14 iunie

„Iberica”, spectacolul Operei Maghiare din Cluj-Napoca este o călătorie pasională în trei acte, o declarație fierbinte a iubirii, acolo unde pământul spaniol vibrează sub pașii pasiunii. Prima parte, „Iberia” de Albéniz, este un omagiu adus ritmurilor fierbinți ale pământului spaniol, unde iubirea se aprinde ca o flacără nestăvilită. Urmează „Amorul Vrăjitor” de Manuel de Falla, unde dragostea se transformă în incantație vrăjită. În final, „Le Cid”de Massenet propune un divertisment grandios, unde ecoul iubirii devine legendă. IBERICA este întruchiparea coregrafică a unei poveşti de dragoste iberice, un triptic ce transformă pasiunea în dans etern.

József Horváth, dirijorul spectacolului, a explicat alegerea piesei astfel: „Unicitatea acestor lucrări constă în faptul că ilustrează tradițiile muzicale spaniole din trei perspective diferite. Pe de o parte, avem tablourile impresioniste ale lui Albéniz, pe de altă parte, muzica de balet dramatică și misterioasă a lui de Falla, iar în final, dansurile spaniole compuse de Massenet, îmbinate cu eleganța rafinată a stilului francez. Împreună, acestea formează o unitate artistică aparte, prezentată în spectacol sub forma unei trilogii coregrafice. (…) Spectacolul va oferi o experiență captivantă pentru orice iubitor de muzică. Este recomandat în mod deosebit celor pasionați de muzica spaniolă, deoarece vor putea explora diversitatea acesteia prin trei stiluri diferite. De asemenea, este un eveniment de neratat pentru cei care sunt în căutare de curiozități muzicale, având în vedere că aceste lucrări sunt foarte rar interpretate live. Mai mult, reprezintă o oportunitate excelentă și pentru cei care abia descoperă lumea muzicii spaniole, oferindu-le ocazia de a explora frumusețea și atmosfera unică ale acestui gen muzical, datorită selecției atent realizate.”

Conducerea Operei Maghiare din Cluj a fost întotdeauna atentă ca programul repertorial propus publicului să includă titluri de valoare și cu impact la public, în spectacolele sale de operă sau balet. Regizoarea-coregrafă Livia Tulbure Gună a declarat: „Fiind cooptată în calitate de regizor-coregraf am lucrat cu domnul Horváth la o selecție de titluri reprezentative pentru acest spectacol. Amândoi ne-am dorit să găsim acel repertoriu muzical care să evoce o Spanie pasională, exotică și dramatică. În urma acestui demers am convenit asupra acestor trei lucrări, care sunt exemple emblematice ale muzicii inspirate de Spania, fiecare oferind o perspectivă unică.”

Toate cele trei lucrări integrează ritmuri, melodii și armonii specifice muzicii spaniole, reflectând diferite aspecte ale vieții de zi cu zi sau ale spiritualității culturii iberice.

Bucharest Opera Festival este unul dintre cele mai prestigioase și dinamice evenimente culturale din România, reunind instituții lirice de renume, artiști consacrați și mii de iubitori ai operei într-o celebrare unică a excelenței, creativității și colaborării artistice. Organizat anual în inima capitalei, festivalul a devenit rapid un reper cultural național și o platformă internațională recunoscută pentru promovarea producțiilor lirice de înaltă calitate.

Ajuns, în 2026, la cea de-a cincea ediție, Festivalul de Operă București își propune să își consolideze impactul printr-un program extins, care are în centru atât capodopere clasice, cât și producții contemporane inovatoare. Festivalul reunește companii de operă, balet şi teatru din România și din străinătate, încurajând schimburile artistice, diplomația culturală și dezvoltarea de noi publicuri pentru artele spectacolului.

Peste 1500 de artiști și membri ai echipelor tehnice vor urca, pe rând, pe aceeași scenă, de-a lungul celor 12 zile de festival.

Bilete pe http://tickets.operanb.ro/ și de la Casa de Bilete a Operei Naționale București.

https://youtu.be/8jUSNsOIu6k

(Spot Bucharest Opera Festival 2026)

(Filmul Bucharest Opera Festival 2025)

