Lovitură pe piața bancară: Raiffeisen cumpără Garanti BBVA România

Raiffeisen Bank România a ajuns la un acord pentru achiziţionarea a 100% din acţiunile grupului Garanti BBVA România (Garanti Bank S.A. şi divizia de leasing Motoractive IFN S.A.) de la subsidiarele Banco Bilbao Vizcaya Argentaria S.A. (BBVA), un pas strategic important, care accelerează creşterea şi consolidează poziţia Raiffeisen Bank în România, se arată într-un comunicat al Raiffeisen Bank România remis, sâmbătă dimineaţa, AGERPRES.



Tranzacţia urmează să fie finalizată după obţinerea tuturor aprobărilor necesare din partea autorităţilor competente, iar încheierea acordului este estimată a se realiza în ultimul trimestru al anului 2026. Până la finalizarea acestui proces, cele două entităţi îşi vor continua activitatea în mod independent, fără nicio modificare a condiţiilor contractuale existente, se menţionează în comunicat.



În această etapă, clienţii grupului Garanti BBVA Romania nu trebuie să întreprindă niciun demers: toate contractele în vigoare, respectiv produsele şi serviciile oferite rămân neschimbate până la momentul încheierii tranzacţiei. Ulterior, va fi iniţiat un proces gradual de integrare, care conform estimărilor actuale, urmează să fie finalizat în a doua jumătate a anului 2027, se precizează în comunicat.



"Această tranzacţie reprezintă o mişcare strategică importantă într-una dintre cele mai atractive pieţe bancare din Europa Centrală şi de Est, într-o ţară pe care o cunoaştem foarte bine. Aceasta reflectă angajamentul nostru de a ne menţine poziţia de instituţie financiară orientată spre viitor, care continuă să sprijine populaţia României şi dezvoltarea economică a ţării", a afirmat Johann Strobl, directorul general al grupului austriac Raiffeisen Bank International (RBI).



La rândul său, Michael Hollerer, actualmente membru al Consiliului de Supraveghere şi CEO desemnat al RBI începând cu 1 iulie 2026, a declarat: "Suntem mândri să anunţăm acest moment important în strategia noastră pe termen lung pentru Europa Centrală şi de Est. Prin reunirea forţei Raiffeisen Bank România cu capabilităţile Garanti BBVA, RBI îşi consolidează şi mai mult prezenţa pe o piaţă-cheie pentru Grupul nostru.



De asemenea, Zdenek Romanek, preşedinte şi director general al Raiffeisen Bank România a spus: "Strategia noastră este să oferim cele mai bune servicii de planificare financiară şi soluţii digitale practice, în beneficiul tuturor clienţilor noştri - persoane fizice, familii şi companii - pentru a le susţine viitorul financiar. Această tranzacţie ne consolidează poziţia şi operaţiunile şi reprezintă un nou pas în strategia de creştere pe termen lung a Raiffeisen Bank în România".



Prezentă în România din 1998, Garanti BBVA a dezvoltat de-a lungul timpului un portofoliu solid de produse şi servicii bancare pentru toate segmentele de afaceri: Retail, IMM şi Corporate.



Grupul financiar spaniol Banco Bilbao Vizcaya Argentaria (BBVA) este acţionarul majoritar al Garanti BBVA.



Raiffeisen Bank, bancă universală de top, cu capitalizare şi lichiditate solide activează pe piaţa bancară din România deservind aproximativ 2,3 milioane de clienţi, persoane fizice şi juridice.



De peste 25 de ani, Raiffeisen Bank susţine mediul economic din România, oferind produse şi servicii financiare dezvoltate pentru a acoperi nevoile clienţilor. Având ca principiu fundamental responsabilitatea, contribuim la dezvoltarea societăţii prin finanţarea economiei reale şi sustenabile. Totodată, suntem implicaţi în comunitate, prin susţinerea a 5 piloni de dezvoltare: educaţie, ecologie urbană, sport ca stil de viaţă sănătos, inovaţie şi nu în ultimul rând, artă şi cultură, scrie AGERPRES

