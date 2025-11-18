Lux de sărbători. Românii NU își mai permit preparatele tradiționale de Crăciun

Astfel că șoriciul, jumările, toba și slănina au crescut semnificativ față de anul trecut. Aceste produse, odinioară nelipsite și accesibile, au ajuns un lux.

Cât costă preparatele tradiționale

În piețe și magazine, un kilogram de jumări sau șorici costă între 70 și 180, toba și lebărul se vând cu 90 de lei pe kilogram iar slănina ajunge la 70 de lei pe kilogram.

În pofida scumpirilor, tradițiile culinare rămân importante pentru români. Mulți aleg să prepare acasă aceste produse, cum ar fi toba sau jumările, pentru a nu renunța la aromele specifice sărbătorilor. Însă alții spun că sunt nevoiți să renunțe la specialitățile tradiționale din cauza costurilor ridicate.

Aceste scumpiri îi determină pe români să fie mai atenți la cumpărături și să facă economii înainte de sărbători. Încearcă astfel să-și organizeze bugetul pentru masa festivă cu mai multă grijă, încrcând să mențină magia Crăciunului și obiceiurile tradiționale, potrivit a1.ro.