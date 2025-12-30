Cele mai bune cărți ale anului 2025

1. Trebuie să îți schimbi viața

Autor: Peter Sloterdijk

Editura: Trei, 2025

Traducere: Paul Gabriel Sandu

„Printr-o vastă investigație asupra naturii umane, Peter Sloterdijk dezvoltă în Trebuie să îți schimbi viața o antropologie fundamental nouă, subliniind nevoia unei schimbări fundamentale de perspectivă atât asupra individului, cât și asupra societății. În centrul concepției sale despre ființa umană se află ideea cultivării de sine. Omul care, prin exercițiu repetat, se creează continuu devine o ființă care se transcende pe sine.

Peter Sloterdijk (27 iunie 1947) este considerat una dintre marile figuri ale filosofiei contemporane. Între 1968 și 1974 a studiat filosofia, istoria și germanistica la München și la Universitatea din Hamburg, obținându-și doctoratul în 1976. Critica rațiunii cinice (1983) se numără printre cele mai vândute cărți de filosofie ale secolului XX. El este, între altele, autorul lucrărilor: trilogia Sphären, Reguli pentru parcul uman, Derrida, un egiptean, Das SchellingProjekt. Ein Bericht, Zelul față de Dumnezeu. Despre lupta celor trei monoteisme, Mânie și timp, Philosophische Temperamente: Von Platon bis Foucault, Zeilen und Tage (I, II, III).

2. Istoria

Autoare: Elsa Morante

Editura: Trei, 2025

Traducere: Cristina Gogianu

Istoria este cronica sumbră a dictaturilor, războaielor mondiale și crimelor împotriva umanității din prima jumătate a secolului XX. Romanul Elsei Morante este însă, mai presus de orice, povestea profesoarei văduve Ida. Ea aleargă până la epuizare între cartierele sărace San Lorenzo și Testaccio din Roma, străduindu-se să-și crească cei doi băieți: pe Nino, fiul mai mare și membru al organizației Cămășile negre, care vrea să părăsească liceul cât mai repede și să plece la război, și pe micul Useppe. Acesta din urmă e rodul unui viol comis de un tânăr soldat al Wehrmachtului, mereu vesel și curios, care își petrece zilele singur în apartament, uneori în compania lui Blitz, câinele familiei. În mijlocul bombardamentelor, foametei și deportărilor, Ida se teme din ce în ce mai mult că strămoșii ei evrei ar putea aduce nenorocirea asupra familiei. Cu o afecțiune nemărginită pentru personajele sale și o claritate lipsită de patos, Elsa Morante leagă povestea unei lumi în flăcări de soarta unei femei și a copiilor ei.

Scriitoarea italiană Elsa Morante (1912-1985) a debutat la o vârstă fragedă, publicând povestiri în reviste pentru copii, antologate mai târziu în volumul Il gioco segreto (1941), urmat la scurt timp de o carte pentru același public, La bellissime avventure di Caterì dalla trecciolina (1942). Primul ei roman, Menzogna e sortilegio, a apărut în 1948 și i-a adus Premiul Viareggio. A devenit unul dintre cei mai de succes scriitori italieni odată cu publicarea romanelor Insula lui Arturo (L´isola di Arturo, recompensat cu Premiul Strega) și Istoria (La Storia, 1974), acesta din urmă aclamat de public și considerat una dintre cele mai bune o sută de cărți ale lumii. Ultimul ei roman, Aracoeli (1982), i-a adus Premiul Médicis Étranger. Elsa Morante a fost căsătorită cu romancierul Alberto Moravia, un oponent al regimului fascist al lui Mussolini, cei doi alcătuind cel mai de succes cuplu literar al Italiei acelor vremuri. A mai publicat câteva volume de povestiri și două volume de poeme. A murit în 1985, la Roma, în urma unui atac de cord.

3. Operațiunea Barbarossa

Autori: Jean Lopez și Lasha Otkhmezuri

Editura: Corint, 2025

Traducere: Sorin Cristescu

În zorii zilei de 22 iunie 1941 s-a declanșat cel mai vast război terestru din istorie: Germania nazistă a atacat Uniunea Sovietică, acțiune ce avea să fie cunoscută drept Operațiunea Barbarossa. Cele mai puternice și mai brutale regimuri au fost puse față în față, într-o confruntare unică și cu atât mai tensionată, cu cât planurile erau inepte, iar armatele, mult sub așteptările misiunilor lor. În timpul luptei, dar și al ocupației, Wehrmachtul a combinat ideologia nazistă de exterminare cu cea a propriei culturi militare, împingând teroarea spre paroxism. Armata Roșie a sângerat până la moarte, prinsă între focul unui inamic lipsit de orice norme de conduită umană și represiunea sălbatică a bolșevismului stalinist.

Zece milioane de oameni s-au ciocnit în bătălii de proporții monstruoase: cele mai mari încercuiri, cele mai spectaculoase străpungeri și cele mai neașteptate răsturnări de situație. Rezultatul? Un dezastru de proporții fără precedent. Luptele, execuțiile, atrocitățile și înfometarea deliberată au ucis în 200 de zile peste cinci milioane de bărbați, femei și copii, militari și civili.

4. Istoria educației în Antichitate

Autor: Henri-Irénée Marrou

Editura: Spandugino, 2025

Traducere: Stella Petecel

„Istoria educaţiei în Antichitate nu poate lăsa indiferentă cultura noastră modernă: ea evocă originile directe ale propriei noastre tradiţii pedagogice. Noi suntem greco-latini: esenţialul civilizaţiei noastre a izvorât în întregime din civilizaţia lor; este un adevăr care se verifică prin excelenţă în sistemul nostru educativ. (...) Istoria pe care o vom evoca se întinde pe durata a cincisprezece secole - în linii mari, să spunem între anii 1000 î.Hr. şi 500 d.Hr., lăsând loc unei evoluţii cu faze complexe. Cu toate acestea, subiectul este mai degrabă unul singur şi e mai bine definit decât s-ar crede a priori: lumea antică mediteraneană a cunoscut o educaţie clasică, un sistem educativ coerent şi determinat” - Henri-Irénée Marrou.

5. Augustin de Hiponna

Autor: Peter Brown

Editura: Polirom, 2025

Traducere: Ionela Ganea și Cristian Stoica

Peter Brown ne-a oferit ceea ce și astăzi continuă să fie cartea despre Augustin, o lucrare devenită clasică, valoroasă deopotrivă atât prin documentarea minuțioasă și limpezimea ideilor, cât și prin rafinamentul și eleganța stilului. Este o biografie, dar una intelectuală, etapele vieții lui Augustin fiind ingenios însoțite de prezentarea contextului istoric, social, cultural și ideatic al unei epoci de crepuscul al Antichității târzii ce anunța deja un Ev Mediu gata să se nască. Rând pe rând, sunt analizate numeroasele fațete ale personalității lui Augustin, încă din primii ani de școală, petrecuți sub semnul educației clasice romane, urmați de căutările intelectuale și spirituale inerente unui tânăr atras de scepticismul lui Cicero, de neoplatonicienii Plotin și Porfir și de învățăturile lui Mani. Îl urmăm la Milano și Roma ca profesor de retorică și discipol al lui Ambrozie, cel care avea să-l și creștineze. Revenit în Africa, Augustin își va duce campania polemică împotriva păgânismului, a donatismului și a pelagianismului, de pe poziția de episcop al Hipponei. Acest lung itinerariu ne prilejuiește o introducere în principalele idei filosofice și teologice aflate la baza marilor lucrări augustiniene, dar și în bogăția de fapte care decurg din studiul predicilor și corespondenței sale. Descoperirea de senzație de la sfârșitul secolului trecut a numeroase scrisori și predici necunoscute la vremea apariției cărții a făcut necesară completarea ei cu un epilog extins, în care Brown aduce informații noi și nuanțează sau reconsideră unele dintre concluziile sale inițiale, oferindu-ne astfel un Augustin în toată complexitatea și originalitatea lui, un personaj care, la sfârșitul lecturii, nu va putea să nu-și fascineze cititorii.

6. Oameni care vor fi mereu cu mine

Autoare: Narine Abgarian

Editura: Humanitas Fiction, 2025

Traducere: Luana Schidu

Un roman învăluitor și liric, care reconstituie destinul unei familii armene de-a lungul mai multor generații. Între trecut și prezent, între durerea pierderii și lumina mereu nouă a speranței, romanul ne amintește că la temelia inimii noastre stau cei care ne-au iubit și ne-au ocrotit - cei care vor fi mereu cu noi, pentru totdeauna.

7. Zsömle s-a dus

Autor: László Krasznahorkai

Editura: Trei, 2025

Traducere: Ildikó Gábos-Foarță

Undeva în Ungaria, într-un sat fără nume uitat de Dumnezeu, un bătrân electrician de 91 de ani, Józsi baci, hotărăște să trăiască rupt de lume, împreună cu câinele său, Zsömle (în română, Jimblă), iar serile să-şi bea liniștit ceaiul, contemplând asfințitul de pe terasa casei sale. Însă lumea nu vrea să-l dea uitării, astfel încât „curtenii” lui, monarhiști înfocați, printre care şi un trubadur pe nume László Krasznahorkai, nu vor să-i facă voia, spunând că, fiind descendent al lui Genghis-Han şi Béla al IV-lea, ar putea să revendice tronul maghiar sub însemnele Casei Arpadiene. Prin frazele cu efect hipnotic, debordând de umor negru și sarcasm subtil, Krasznahorkai construiește un roman despre absurdul politic și fragilitatea adevărului istoric, satirizând extremismul caricatural, monarhismul delirant și manipularea colectivă. Un text care nu doar avertizează (vezi mottoul cărții: „V-am zis eu!”), ci și râde în hohote amare, greu de șters din minte.

László Krasznahorkai (n. 1954) este unul dintre cei mai cunoscuți prozatori și scenariști maghiari contemporani. A absolvit Filologia cu o teză despre opera scriitorului Sándor Márai, iar după definitivarea studiilor și-a câștigat existența ca scriitor profesionist. Este laureatul unora dintre cele mai importante premii din Ungaria și străinătate, printre care se numără Man Booker International Prize, Best Translated Book Award, National Book Award for Translated Literature sau Europäischer Literaturpreis. În colecția Anansi. World Fiction au mai apărut romanele Întoarcerea acasă a baronului Wenckheim (2021) și Satantango (2022). În 2025, lui László Krasznahorkai i s-a decernat Premiul Nobel pentru Literatură.

8. La limită

Autoare: Teona Farmatu

Editura: Nemira, 2025

„Limita despre care vorbește în acest volum Teona Farmatu nu e doar una personală. Poezia Teonei e o acumulare de limite multiple, ea radiografiază toate ipostazele contemporane comune care ne conduc spre experiența limitei. La limită e o combinație decisivă de revoltă și tandrețe, o tandrețe care-și face loc constant în preajma furiei - această pereche organică dă, de altfel, greutatea și originalitatea vocii Teonei. Iată un debut radical și atoatecuprinzător care operează mutații în perspectiva feministă din poezia contemporană românească. O transformă într-o luptă și într-un limbaj aferent pline de această tandrețe și, în sfârșit, de solidaritate” - Svetlana Cârstean.

9a. Alfabetul doamnelor

Autoare: Ioana Pârvulescu

Editura: Humanitas, 2025

„Cartea oferă o tipologie a personajelor feminine din literatura română, de la doamna B. a lui Negruzzi la doamna T. a lui Camil Petrescu. Combină critica și istoria literară cu istoria mentalităților, sociologia cu istoria culturală, experiența de viață cu cea de bibliotecă: în fond cam tot ce folosim când citim și judecăm literatura, fără mânie și părtinire. Alfabetul doamnelor nu se dorește, desigur, a fi exhaustiv (oricum, nu trece de Interbelic). Fiecare dintre noi are cu siguranță unul propriu, bazat pe afinități. Acesta este al meu. Nu-l impun, îl propun” - Ioana Pârvulescu.

9b. Alfabetul domnilor

Autoare: Ioana Pârvulescu

Editura: Humanitas, 2025

„Un tablou dinamic al domnilor: bărbați pe cal, în tren, în aeroplan, bărbați cu enigmă, nopți de dragoste, când «înăuntrul lor se face lumină», riscurile prieteniei și riscurile meseriei, clinchetul ispititor al banilor, proști unul și unul, îndrăgostitul preferat - Rică sau Hyperion? -, un ghid al cavalerilor de ieri pe înțelesul tinerilor de azi și multe alte fețe, mustăcioase sau nu, ale bărbăției. Viața și aventurile bărbatului din cărți văzute prin ochii unei femei. Comparația între domni și doamne este, de cele mai multe ori, explicită. O tipologie a personajului masculin din literatura română modernă, de la Artist la Ziarist. Sperăm să le delecteze pe doamne și să-i intereseze pe domnii care se vor zări în oglinda paginii”, Ioana Pârvulescu.