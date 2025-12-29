Trump, „foarte furios” după ce Putin i-a spus că Zelenski a atacat cu drone reşedinţa sa

„Nu-mi place. Nu este bine. Am aflat azi dimineaţă. Ştiţi cine mi-a spus? Preşedintele Putin, azi dimineaţă. A spus că a fost atacat. Nu este bine", a declarat preşedintele SUA în faţa presei în timp ce îl primea la reşedinţa sa de la Mar-a-Lago pe premierul israelian Benjamin Netanyahu.



Mai mult, Trump a spus că este "foarte furios". "Este o perioadă delicată. Nu este momentul potrivit. Una este să ataci pentru că ei atacă. Dar este cu totul altceva să-i ataci casa" lui Putin, a adăugat el acuzator la adresa Ucrainei, care a negat atacul şi a acuzat Rusia că minte.



Acuzaţia, formulată iniţial de ministrul rus de externe Serghei Lavrov, a fost între timp reluată şi de alţi responsabili de la Moscova. Potrivit lui Lavrov, Ucraina a lansat noaptea trecută 91 de drone cu rază lungă de acţiune către reşedinţa preşedintelui Putin din regiunea Novgorod, dar toate aceste drone au fost doborâte de antiaeriana rusă. "Nu intenţionăm să ne retragem din procesul de negociere cu SUA. Totuşi, dată fiind degenerarea finală a regimului criminal de la Kiev, care a virat către o politică de terorism de Stat, poziţiile de negociere ale Rusiei vor fi revizuite", a mai spus şeful diplomaţiei ruse. Au fost deja selectate ţinte pentru lovituri de represalii din partea Rusiei, a adăugat şeful diplomaţiei ruse.



Mai târziu, consilierul de politică externă al lui Putin, Iuri Uşakov, a declarat că, în urma atacului pentru care acuză Ucraina, preşedintele rus l-a informat deja pe omologul său american Donald Trump că îşi va revizui poziţia şi angajamentul faţă de unele înţelegeri încheiate în etapa anterioară a negocierilor privind soluţionarea conflictului ruso-ucrainean.



Mesajul a fost transmis în convorbirea telefonică pe care Trump şi Putin au avut-o luni după negocierile desfăşurate duminică la Mar-a-Lago între Trump şi Zelenski asupra unei noi contrapropuneri de plan de pace în 20 de puncte formulată de acesta din urmă, după ce un plan iniţial în 28 de puncte propus de preşedintele american luna trecută a fost modificat de mai multe ori în urma obiecţiilor Kievului şi ale susţinătorilor săi europeni, nemulţumiţi că documentul iniţial prelua o serie de revendicări ale Rusiei, inclusiv cedarea către aceasta a întregului Donbas.



Zelenski a negat imediat că Ucraina ar fi încercat să lovească acea reşedinţă a lui Putin şi a susţinut că Rusia urmăreşte astfel subminarea procesului de pace şi justificarea unor atacuri asupra unor clădiri guvernamentale ucrainene. El a descris drept "tactici mincinoase tipic ruseşti" afirmaţiile lui Lavrov despre atacul ucrainean asupra unei reşedinţe a lui Putin. "Important acum este ca lumea să nu rămână tăcută şi ca ruşii să nu submineze progresele către pace", a subliniat Zelenski, care i-a cerut lui Trump să reacţioneze corespunzător în faţa ameninţărilor ruse.



Pe de altă parte, Trump a descris drept "foarte bună" şi "foarte productivă" discuţia avută cu Putin, deşi rămân de soluţionat chestiuni dificile înainte ca Ucraina şi Rusia să ajungă la pace. "Avem câteva probleme pe care sperăm să le rezolvăm şi, dacă le vom rezolva, va fi pace", a apreciat liderul de la Casa Albă.



Trump şi Zelenski au vorbit duminică în faţa presei despre progrese, deşi nu au reuşit să finalizeze niciun acord, întrucât există în continuare "chestiuni spinoase" de soluţionat, în special teritoriul din Donbas aflat sub controlul armatei ucrainene şi revendicat de Rusia, precum şi operarea centralei nucleare Zaporojie, ocupată de trupele ruse. Planul de pace în 20 de puncte propus de Zelenski include un pact de neagresiune cu Rusia şi garanţii de securitate americane pentru Ucraina, similare cu cele oferite de NATO.AGERPRES