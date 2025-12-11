Cîți bani au produs mall-urilor din București în 2024. AFI Cotroceni, cele mai mari încasări, Băneasa Shopping City, cel mai mare profit

Potrivit platformei de analiză financiară RisCo.ro, există diferențe clare între proiectele de mari dimensiuni, precum AFI Cotroceni și Băneasa Shopping City, și centrele comerciale de nivel mediu sau mai redus, precum Promenada, ParkLake, Sun Plaza, București Mall, Plaza România și Veranda.

Anul 2024 a arătat diferențe clare între centrele comerciale din București. Datele arată că șase dintre mall-uri sunt controlate de companii din afara României, în special din Cipru și Olanda.

În ceea ce privește profitul, Băneasa Shopping City rămâne principalul centru comercial din top, cu 187 milioane lei profit net în 2024, sumă mai mare decât cifra de afaceri a Mega Mall din același an, de 180 milioane lei. AFI Cotroceni, deși are cea mai mare cifră de afaceri, de 301 milioane lei în 2024, a închis anul cu o pierdere de 59 milioane lei.

1. AFI Cotroceni

AFI Cotroceni a fost inaugurat în octombrie 2009 și este în prezent cel mai mare mall din România. AFI a avut în 2024 o cifra de afaceri de 301 milioane lei și o pierdere netă de 59,5 milioane lei. În 2023, mall-ul a raportat o cifră de afaceri de 278 milioane lei și o pierdere de 71 milioane lei, iar 2022 o cifră de afaceri de 331 milioane lei, cu o pierdere de 31,3 milioane lei. Acționariatul este format din Cotroceni Investments Limited, cu originea în Cipru și cu o proporție de 97,97%, iar restul de 2,02% aparțin altor acționari.

2. Băneasa Shopping City

Băneasa Shopping City funcționează din 2008 și este cunoscut pentru poziția din nordul Capitalei, în zona cu trafic comercial ridicat. În 2024, mall-ul a raportat o cifră de afaceri de 299 milioane lei, având un profit de 187,4 milioane lei. În 2023, complexul comercial a înregistrat o cifră de afaceri de 278 milioane lei și un profit net de 170,7 milioane lei. În 2022, cifra de afaceri a ajuns la 254 milioane lei, cu un profit net de 144,7 milioane lei. Acționarul unic este Spesso Trading Limited, în proporție de 100%, cu sediul în Cipru.

3. Mega Mall

Mega Mall s-a deschis în 2015 și este centrul comercial cheie pentru cartierele din estul Bucureștiului. Mall-ul a înregistrat în 2024 o cifră de afaceri de 180 milioane lei și o pierdere de 28,41 milioane lei. În 2023, mall-ul a raportat o cifră de afaceri de 169 milioane lei, având o pierdere netă de 36 milioane lei, iar în 2022, cifra de afaceri a fost de 149 milioane lei, iar pierderea de 26,5 milioane lei. Unicul acționar este NE Property B.V., cu originea în Olanda.

4. Sun Plaza

Sun Plaza funcționează din 2010 și este cel mai accesibil mall pentru locuitorii din Berceni, fiind legat direct de metrou. Sun Plaza a raportat în 2024 o cifră de afaceri de 167 milioane lei și un profit de 44,5 milioane lei. În 2023, cifra de afaceri a ajuns la 113 milioane lei, cu un profit de 49 milioane lei. În 2022, cifra de afaceri a fost de 101 milioane lei, iar profitul de 39,6 milioane lei. Sun Plaza a avut cea mai mare creștere a cifrei de afaceri în 2024, de la 101 milioane lei în 2022 la 167 milioane lei în 2024, avans peste restul complexelor comerciale. Acționariatul constă în SO Immobilienbeteiligungs GmbH, cu un procent de 99%, și CEE Property Invest Immobilien GmbH, cu 1%, ambele înregistrate în Austria.

5. Park Lake

Park Lake a fost deschis în 2016 și este cunoscut pentru deschiderea primelor magazine din România ale brandurilor Primark și Kiko. În 2024, mall-ul a înregistrat o cifră de afaceri de 140 milioane lei și un profit net de 8,16 milioane lei. În 2023, cifra de afaceri a crescut la 128 milioane lei, în schimb mall-ul a înregistrat o pierdere de 4,22 milioane lei. În 2022, cifra de afaceri a ajuns la 112 milioane lei, iar profitul net raportat a fost de 6,7 milioane lei. Acționariatul este format din Project Sierra 10 B.V., cu 95,75%, și Project Sierra 11 B.V., cu 4,25%, ambele înregistrate în Olanda.

6. București Mall (Vitan) și Plaza România

București Mall este primul mall modern deschis în România, în 1999. În 2004, a fost înființat și Plaza România, care deservește cartierele Militari și Drumul Taberei. Cele două mall-uri sunt administrate de aceeași companie, București Mall Development and Management SRL, controlată de Anchor Retail Investment N.V., cu 96,94%, și Fiba Capital Investments B.V., cu 3,05%, ambele companii înregistrate în Olanda.

În 2024, cifra de afaceri a atins 139 milioane lei, cu o pierdere de 3,2 milioane lei. În 2023, cifra de afaceri a fost de 135 milioane lei și profitul net de 5,4 milioane lei. În 2024, mall-ul a avut o cifră de afaceri de 117 milioane lei, cu un profit net de 36 milioane lei.

7. Promenada Mall

Promenada Mall a fost inaugurat în 2013 și este amplasat în zona Floreasca - Barbu Văcărescu, unde se află cel mai mare centru de birouri din București. Promenada Mall a ajuns în 2024 la o cifră de afaceri de 121 milioane lei lei și un profit net de 12 milioane lei. În 2023, cifra de afaceri a fost de 119 milioane lei, iar profitul net a ajuns la 5,7 milioane lei. În 2022, mall-ul a avut o cifră de afaceri de 109 milioane lei, cu un profit net de 10 milioane lei. Acționarii sunt Floreasca Center SRL, cu un procent de 73,2% și originea în România, și NE Property B.V., cu 26,79%.

8. Veranda Mall

Veranda Mall, deschis în 2016, este centrul comercial cheie din zona Obor. Veranda Mall a raportat în 2024 o cifră de afaceri de 45 milioane lei și un profit net de 8,9 milioane lei. În 2023, mall-ul a avut o cifră de afaceri de 42 milioane lei, cu un profit de 4,6 milioane lei. În 2022, cifra de afaceri a fost de 38 milioane lei, cu un profit net de 4,9 milioane lei. Unicul acționar este Professional Imo Partners SA, înregistrat în România.