Europa trece la nivelul următor: Cum va finanța UE tranziția totală către energia verde

Sursa foto: Jurnalul/Deocamdată, nu este clar cât de mare ar putea fi fondul de infrastructură şi nici dimensiunea investiţiei iniţiale a BEI

Uniunea Europeană va lansa un nou fond de investiţii pentru a susţine cheltuielile de ordinul miilor de miliarde de euro, care vor fi necesare în următorii 15 ani pentru tranziţia la energia verde a blocului comunitar, transmite Bloomberg.