Europa trece la nivelul următor: Cum va finanța UE tranziția totală către energia verde

Potrivit estimărilor Comisiei Europene, costul acestei tranziţii va creşte până la 695 de miliarde de euro pe an în următorul deceniu, conform unui draft al "Strategiei de investiţii în energie curată", care urmează să fie adoptată săptămâna aceasta de Executivul comunitar. Banca Europeană de Investiţii (BEI) urmează să joace un rol esenţial, inclusiv prin furnizarea finanţării iniţiale pentru un "Fond de investiţii strategice în infrastructură", care va ajuta operatorii de reţele electrice să îşi consolideze bilanţurile.
"Investiţiile sporite şi accelerate în reţele electrice, coloana vertebrală a sistemului energetic, sunt esenţiale pentru competitivitatea şi securitatea europeană", se arată în proiectul de document, care este posibil să sufere modificări. "Sprijinul public poate ajuta la distribuirea costurilor tranziţiei pe durata de viaţă a activelor, prevenind vârfurile de preţ pe termen scurt", se mai arată în documentul menţionat.
Iniţiativa de finanţare vine în contextul în care UE încearcă să stimuleze investiţiile în infrastructura necesară pentru un sistem energetic bazat pe surse regenerabile. Războiul din Iran a expus încă o dată dependenţa continentului de combustibilii fosili, preţurile petrolului şi gazelor crescând pe fondul intensificării concurenţei globale pentru livrări din ce în ce mai mici.
Deocamdată, nu este clar cât de mare ar putea fi fondul de infrastructură şi nici dimensiunea investiţiei iniţiale a BEI.
