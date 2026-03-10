Profit garantat de stat: Românii pot obține până la 7% dobândă prin noile titluri TEZAUR

Programul TEZAUR este unul dintre mecanismele prin care statul român atrage bani de la populație. Practic, persoanele care cumpără titluri de stat împrumută bani statului pentru o perioadă determinată, iar la final primesc înapoi suma investită plus dobânda stabilită.

Subscrierile se desfășoară între 9 martie 2026 și 3 aprilie 2026, iar în această ediție sunt disponibile trei perioade de investiție: un an, trei ani și cinci ani. Dobânda anuală este de 5,85% pentru investițiile pe un an, 6,50% pentru cele pe trei ani, iar pentru perioada de cinci ani ajunge la 7%.

Veniturile obținute din aceste investiții nu sunt impozitate. Dobânda se plătește anual, la datele stabilite în prospectul de emisiune, documentul oficial care conține toate condițiile investiției. Titlurile sunt emise în formă dematerializată și au valoare nominală de 1 leu, ceea ce înseamnă că pot fi cumpărate și cu sume mici.

Titlurile de stat pot fi cumpărate prin mai multe metode. Investitorii le pot achiziționa online prin platforma Ghișeul.ro până la 1 aprilie 2026. De asemenea, acestea pot fi cumpărate online prin Spațiul Privat Virtual (SPV) până la 2 aprilie 2026, de către persoanele care sunt înregistrate în acest sistem.

Cei care preferă varianta clasică pot cumpăra titlurile direct de la sediile unităților Trezoreriei Statului până la 3 aprilie 2026. O altă variantă este achiziția prin subunitățile poștale ale Poștei Române, unde subscrierile sunt disponibile până la 2 aprilie în mediul urban și până la 1 aprilie în mediul rural.

Pentru a investi în programul TEZAUR trebuie îndeplinită o singură condiție: investitorul trebuie să fie persoană fizică și să fi împlinit vârsta de 18 ani la momentul subscrierii.

Fondurile atrase prin emisiunea de titluri de stat vor fi folosite pentru finanțarea deficitului bugetar și pentru refinanțarea datoriei publice, a explicat Ministerul Finanțelor.

Titlurile de stat pot fi transferate către alte persoane și pot fi răscumpărate înainte de scadență. În cazul retragerii anticipate, investitorul își recuperează suma investită, însă pierde dobânda aferentă perioadei respective. Investitorii pot face una sau mai multe subscrieri în cadrul aceleiași emisiuni, iar subscrierile pot fi anulate doar în perioada în care oferta este deschisă.

În ultimii ani, Ministerul Finanțelor a extins accesul online la aceste instrumente de economisire. Din martie 2025, românii pot cumpăra titluri de stat TEZAUR și prin platforma Ghișeul.ro, dacă dețin un cont activ și un card de debit.

Pentru investitorii care folosesc varianta online, ministerul a publicat și un ghid privind transferul rapid al banilor din contul de subscriere TEZAUR către contul bancar personal, procedură care presupune completarea unui formular electronic depus în Spațiul Privat Virtual.

(sursa: Mediafax)