Scandal uriaș la Metrorex: ministrul Radu Miruță cere demiteri și oprește scumpirea biletelor

Metrorex, în centrul unui scandal major: ministrul interimar Radu Miruță cere demiterea conducerii și blochează scumpirea biletelor

Ministrul interimar al Transporturilor, Radu Miruță, a declanșat un adevărat cutremur la Metrorex după un control care a scos la iveală nereguli grave. În paralel, acesta a anunțat suspendarea majorării tarifelor pentru călătoria cu metroul, programată pentru 1 mai, potrivit Antena 3 CNN.

Control devastator la Metrorex: zeci de milioane pierdute

Situația de la Metrorex a intrat în atenția publică după ce ministrul interimar Radu Miruță a prezentat concluziile unui control efectuat de Corpul de Control al ministerului. Potrivit acestuia, mai multe decizii defectuoase și lipsa unor măsuri administrative au dus la pierderi semnificative pentru companie.

„În cele două zile de când am ajuns la Transporturi, m-am uitat la situația financiară și am încercat să înțeleg argumentele pentru scumpirea biletelor de metrou de la 5 la 7 lei. Suma rezultată din această creștere ar fi de 59 milioane de lei pe an, ceea ce înseamnă aproape 2,5% din întreg bugetul Metrorex. Nu e normal ca cetățeanul să plătească dacă există situații în care angajați ai statului se îndestulează din acești bani care se cumulează la bugetul de stat.”

Ministrul a explicat că, în urma unei analize preliminare, au fost identificate surse alternative de recuperare a banilor, fără a împovăra călătorii.

„Am căutat dacă există alternative, pentru ca dintr-o reorganizare a companiei Metrorex să se compenseze această sumă de 59 de milioane de lei pe an. La prima verificare am găsit 60 de milioane de euro, ani neîncasași, din penalități care au fost date pentru întârzierea unui singur contract. A durat 9 luni în care în care ar fi trebuit să se emită de a doua zi factura de penalități până când s-a emis. După ce s-a emis factura, nu s-a mai făcut niciun pas. Doar de aici sunt de cinci ori mai mulți bani decât s-ar fi obținut din creșterea acestui bilet.”

Nereguli grave: contracte, spații comerciale și pierderi constante

Raportul prezentat scoate în evidență mai multe probleme structurale. Printre acestea se numără neînchirierea spațiilor comerciale din stațiile de metrou, contracte de publicitate atribuite fără proceduri competitive și utilizarea gratuită a unor bunuri ale Metrorex.

„Am găsit o situație cu neînchirierea spațiilor comerciale din rețeaua stațiilor de metrou. Am găsit contracte de publicitate care au fost date fără o procedură competitivă, imaginându-vă cam câți bani s-ar putea pierde din faptul că nu s-a organizat o procedură competitivă. Am găsit o companie care utilizează gratuit depouri și clădiri ale Metrorex, am găsit baza sportivă de la Ciurel, pe care o folosește sindicatul Metrorex pentru a încasa bani din activitățile de acolo fără a exista bază legală pentru asta și fără a plăti bani pentru Metrorex, care e proprietarul.”

De asemenea, ministrul a menționat pierderile constante generate de parcarea de la Străulești și creșterea semnificativă a cheltuielilor de personal.

„Am găsit situația parcării de la Străulești pentru care se înregistrează pierderi de 4 milioane de lei pe an, chiar dacă există solicitări de parteneriat public-privat. Această parcare este administrată de soțul doamnei director general al Metrorex. Am găsit triplarea salariilor în ultimii 10 ani, numărul salariaților este o dată și jumătate mai mare decât la metroul din Viena.”

Demitere la vârf și schimbări urgente

În urma acestor descoperiri, Radu Miruță a anunțat convocarea Adunării Generale a Acționarilor pentru a propune demiterea conducerii Metrorex, inclusiv a directorului general.

„Dacă tot am ajuns să ne uităm în interiorul reţelei Metrorex, am decis convocarea Consiliului de Administraţie al Metrorex, prin Adunarea Generală a Acţionarilor, pentru a întrerupe contractul de mandat al doamnei director general pentru nerespectarea indicatorilor financiari negociaţi cu ministerul, acceptaţi, dar nerealizaţi.”

Scumpirea biletelor, anulată oficial

Un alt anunț important vizează tarifele pentru călătoria cu metroul. Ministrul a confirmat că majorarea de la 5 la 7 lei, care urma să intre în vigoare pe 1 mai, nu va mai fi aplicată.

„Dacă acum câteva zile auzeam că toate lucrurile astea care au condus la mărirea prețului biletului de metrou au fost explicate ca fiind un ghinion (...), astăzi e vremea să mai vină și norocul. Am aici ordinul de ministru care întrerupe începând de poimâine creșterea de la cinci la șapte lei a biletului de metrou, pe care îl semnez și care va pleca spre Monitorul Oficial.”

Decizia vine după ce fostul ministru al Transporturilor, Ciprian Șerban, semnase ordinul de majorare chiar în ultima zi de mandat.