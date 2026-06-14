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Trăsătura comună a persoanelor care amână plata facturilor

de Redacția Jurnalul    |    14 Iun 2026   •   23:20
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Trăsătura comună a persoanelor care amână plata facturilor
Hepta/Procrastinarea poate avea numeroase consecințe negative asupra vieții personale și profesionale.

Psihologii spun că toate persoanele care lasă plata facturilor pe ultima sumă de metri au o trăsătură comună.

Persoanele care amână mereu plata facturilor până în ultima secundă împărtășesc, de regulă, o trăsătură principală, relatează Gândul.

Există multe dezbateri și studii în psihologie pe această temă, iar concluzia este destul de clară.

Ce este procrastinarea?

Trăsătura comună este procrastinarea cronică. Aceasta este alimentată de o aversiune față de sarcini repetitive sau neplăcute, potrivit sursei.

„Lenea” sau „uitarea” sunt doar mituri. Psihologii au identificat o trăsătură comună și mai specifică, respectiv deficitul de autoreglare emoțională.

Amânarea plății facturilor nu este o problemă de management al timpului. Aceasta este o problemă de management al emoțiilor. 

Mecanismul pe care aceste persoane o au în comun este tendința de a prioritiza confortul emoțional pe termen scurt, în detrimentul bunăstării pe termen lung.

Cum se manifestă

Evitarea disconfortului. Facturile vin la pachet cu emoții negative — stres legat de bani, senzația de pierdere (vezi cum îți pleacă banii din cont) sau pur și simplu plictiseala unei sarcini administrative. Pentru a evita aceste emoții, creierul alege să amâne acțiunea;

Optimizarea impulsivă a stării de spirit. Persoana simte o ușurare imediată când închide aplicația de banking sau pune factura într-un sertar. Creierul recompensează această evitare, chiar dacă stresul va reveni înzecit la data scadentă.

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Subiecte în articol: plata facturi procrastinare
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