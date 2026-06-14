Performanță energetică în România. Cea mai mare centrală pe gaze din Europa aproape de punerea în funcțiune

Centrala electrică pe gaze naturale construită pe locul fostei termocentrale de la Mintia, de Mass Global Energy Rom, compania irakiană care investește 1,4 miliarde euro, va intra în teste începând de luni, 15 iunie, și este programată să livreze primul megawatt în 17 sau 18 iunie, arată sursele din piață, consultate de Mediafax în marja Forumului Energetic Regional (FOREN), organizat de Comitetul Național Român al Consiliului Mondial al Energiei, între 14 și 17 iunie la Neptun.

Încep testele la Centrala de la Mintia

„Săptămâna viitoare încep testele la cald cu prima turbină de la Mintia. Asta înseamnă că se va produce primul megawatt. Testele vor dura cam o lună, o lună și jumătate. Pe 15 iunie, mâine, se energizează și pe 17-18, în orice caz până vineri, se va injecta în rețea primul megawatt produs la Mintia de când a fot oprita prima centrală”, au declarat surse din industrie.

Șantierul centralei a fost vizitat de premierul interimar Ilie Bolojan săptămîna trecută și a anunțat că proiectul este realizat în proporție de peste 83%, și la finalizare va fi „cea mai mare centrală pe gaz din Uniunea Europeană construită pe un singur amplasament”.

Un rol strategic în consolidarea securității energetice a României.

Totul despre Centrala de la Mintia

Centrala electrică pe gaz în ciclu combinat de la Mintia va avea o capacitate instalată de 1.700 MW și va juca un rol strategic în consolidarea securității energetice a României.

Pentru a avea un ordin de mărime, centrala de la Mintia, cu o capacitate instalată de 1.700 MW este peste ceea ce produc împreună cele două reactoare nucleare de la Cernavodă (1.400 MW). Acesta va fi cea cel mai mare consumator de din țară, dar și cea mai mare unitate de producție de energie pe gaze din întreaga Uniune Europeană.

Până în prezent, la Mintia au fost investiți aproximativ 1,2 miliarde de euro. Proiectul este realizat cu echipamente de ultimă generație. Testele pentru punerea în funcțiune a turbinelor pe gaz sunt programate pentru acest an, iar producția de energie electrică este estimat oficial să înceapă în septembrie 2026, după cum a anunțat guvernul, în februarie.

Între timp, investitorii au solicitat o amânare, până pe 31 decembrie 2027, conform unui document publicat de Profit.ro.

Racordarea centralei la Sistemul Național de Transport al gazelor naturale, respectiv construcția conductei care aduce gazul la poarta centralei, a fost finalizată de Transgaz din octombrie 2026.