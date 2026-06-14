Moment istoric în Formula 1: Hamilton aduce prima victorie a sezonului pentru Ferrari după o strategie genială

Lewis Hamilton scrie istorie cu Ferrari. Prima victorie în roșu reaprinde lupta pentru titlul mondial în Formula 1

Lewis Hamilton a obținut duminică prima sa victorie în culorile Ferrari, după ce s-a impus în Marele Premiu al Spaniei disputat pe circuitul de la Barcelona-Catalunya. Triumful britanicului reprezintă unul dintre cele mai importante momente ale sezonului 2026 din Formula 1 și marchează începutul unui nou capitol în colaborarea dintre cel mai titrat pilot al generației sale și legendara echipă italiană.

Pentru Hamilton, succesul din Spania este al 106-lea din carieră și primul după o perioadă de peste un an fără victorie. În același timp, Ferrari obține primul său succes din actualul sezon, într-un moment în care lupta pentru campionat devine din ce în ce mai intensă.

Mercedes a controlat începutul cursei

Cursa de la Barcelona a fost dominată în prima sa parte de Mercedes. George Russell, plecat din pole position, a condus majoritatea tururilor și părea favorit la victorie. În spatele său s-a aflat coechipierul Kimi Antonelli, care a confirmat încă o dată potențialul uriaș care îl recomandă drept unul dintre cei mai promițători tineri piloți ai grilei.

În timp ce Mercedes părea să dețină controlul, Hamilton și Ferrari au ales o strategie diferită. Britanicul a intrat de trei ori la boxe, o decizie considerată riscantă în raport cu planurile rivalilor săi.

Pe măsură ce cursa a avansat, această abordare s-a dovedit însă extrem de inspirată.

Abandonul lui Fernando Alonso a schimbat totul

Momentul decisiv al cursei a venit în ultimele tururi, când Fernando Alonso a fost nevoit să abandoneze din cauza unor probleme tehnice la monopostul Aston Martin.

Incidentul a determinat activarea regimului de Virtual Safety Car, oferindu-i lui Hamilton oportunitatea perfectă pentru ultima oprire la boxe. Datorită neutralizării virtuale, britanicul a pierdut foarte puțin timp și a revenit pe circuit în poziția de lider.

Cu pneuri mai proaspete decât adversarii direcți, pilotul Ferrari și-a construit rapid un avantaj confortabil și a gestionat fără emoții finalul întrecerii.

Drama lui Kimi Antonelli și podium integral britanic

Finalul Marelui Premiu al Spaniei a adus și una dintre cele mai dramatice scene ale sezonului. Kimi Antonelli reușise să îl depășească pe George Russell și urcase pe poziția secundă, însă bucuria sa a fost de scurtă durată.

Monopostul Mercedes al italianului a suferit o defecțiune electrică, iar Antonelli a fost nevoit să abandoneze. Astfel, Russell a revenit pe locul al doilea și a încheiat cursa în spatele lui Hamilton.

Ultima treaptă a podiumului a fost ocupată de Lando Norris, pilotul McLaren. Rezultatul a consemnat o performanță rară în istoria competiției: primul podium alcătuit exclusiv din piloți britanici după aproape șase decenii.

Victoria care poate relansa sezonul Ferrari

Pentru Lewis Hamilton, succesul de la Barcelona are o încărcătură emoțională aparte. De-a lungul anilor, britanicul a vorbit în repetate rânduri despre visul său de a câștiga curse pentru Ferrari, echipa pe care o admira încă din copilărie.

Victoria confirmă progresul făcut de Scuderia în ultimele luni și transmite un mesaj puternic către rivalii din campionat. Ferrari pare din nou capabilă să lupte constant pentru victorii, iar Hamilton reintră serios în cursa pentru titlul mondial.

După etapa din Spania, Formula 1 intră într-o scurtă pauză competițională. Campionatul se va relua peste două săptămâni pe circuitul Red Bull Ring din Austria, unde toate privirile vor fi îndreptate spre Hamilton și Ferrari, combinația care a produs unul dintre cele mai spectaculoase momente ale sezonului.