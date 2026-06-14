Rezultate LOTO 6/49 14 iunie 2026. Numerele câștigătoare la extragerea de duminică

Numerele câștigătoare la extragerea de duminică, 14 iunie 2026:

Loto 6 din 49: 3, 25, 7, 10, 5, 18

Loto 5 din 40: 28, 21, 2, 14, 16, 23

Joker: 34, 42, 6, 24, 10 + 16

Noroc: 5218448

Super Noroc: 784712

Noroc Plus: 521051

La Loto 6/49, la categoria I, se inregistreaza un report in valoare de peste 31,7 milioane de lei (peste 6 milioane de euro). La Noroc este in joc un report cumulat in valoare de peste 7 milioane de lei (peste 1,34 milioane de euro).

La Joker, la categoria I, se inregistreaza un report in valoare de peste 3,30 milioane de lei (peste 630.700 de euro). La Noroc Plus este in joc un report la categoria I in valoare de peste 258.300 de lei (peste 49.300 de euro).

La Loto 5/40, la categoria I, se inregistreaza un report in valoare de peste 1,12 milioane de lei (peste 214.400 de euro). La Super Noroc este in joc un report la categoria I in valoare de peste 250.500 de lei (peste 47.800 de euro).

La tragerea Loto 6/49, la categoria a II-a, s-au inregistrat cinci castiguri in valoare de 60.396,33 de lei fiecare. Biletele norocoase au fost jucate la o agentie din Reșita, pe bilete.loto.ro, pe aplicatia mobila AmParcat.ro si pe joaca.loto.ro.

La tragerea Joker s-a castigat premiul de categoria a II-a in valoare de 92.139,48 de lei. Biletul norocos a fost jucat la o agentie din Câmpulung, judetul Arges.