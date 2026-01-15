Ministerul Finanţelor a împrumutat, joi, peste două miliarde de lei de la bănci

Astfel, MF a atras 500 milioane de lei printr-o emisiune de obligaţiuni de stat, cu o maturitate reziduală la 111 luni, la un randament mediu de 6,67% pe an. Valoarea nominală a emisiunii a fost de 500 de milioane de lei, iar băncile au subscris 683 miliarde lei. Vineri este programată o licitaţie suplimentară prin care statul vrea să atragă încă 75 de milioane de lei la randamentul stabilit joi pentru obligaţiuni.



De asemenea, ministerul a atras 1,505 miliarde lei printr-o altă emisiune de obligaţiuni de stat, cu o maturitate reziduală la 15 luni, la un randament mediu de 6,09% pe an. Valoarea emisiunii a fost de 800 milioane lei, iar băncile au subscris 2,060 miliarde de lei. Vineri este programată o licitaţie suplimentară prin care statul vrea să atragă încă 225,8 de milioane de lei la randamentul stabilit joi pentru obligaţiuni.



Ministerul Finanţelor (MF) a planificat, în luna ianuarie 2026, împrumuturi de la băncile comerciale în valoare de 10 miliarde de lei, la care se poate adăuga 15%, respectiv 1,2 miliarde de lei, din valoarea nominală adjudecată la licitaţiile de referinţă, în cadrul sesiunilor suplimentare de oferte necompetitive organizate exclusiv pentru instrumentele de tip benchmark.



Suma totală, de 11,2 miliarde lei, este cu 6,025 miliarde de lei mai mare faţă de cea care a fost programată în luna decembrie 2025, de 5,175 miliarde de lei, şi va fi destinată refinanţării şi rambursării anticipate a datoriei publice şi finanţării deficitului bugetului de stat.

AGERPRES