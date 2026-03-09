x close
Ministerul Finanţelor a respins toate ofertele băncilor la licitaţia de obligaţiuni de luni

de Redacția Jurnalul    |    09 Mar 2026   •   18:45
Sursa foto: Jurnalul/Băncile participante la licitaţie au transmis oferte în valoare totală de 505 milioane de lei

Ministerul Finanţelor (MF) a respins, luni, toate ofertele băncilor primite în cadrul licitaţiei pentru o emisiune de obligaţiuni de stat pe 44 de luni, prin care intenţiona să atragă 500 de milioane de lei, considerându-le la un nivel neacceptabil al preţului ofertat.

Băncile participante la licitaţie au transmis oferte în valoare totală de 505 milioane de lei.

Ministerul Finanţelor a planificat, în luna martie 2026, împrumuturi de la băncile comerciale în valoare de 8 miliarde de lei, la care se poate adăuga 15% din valoarea nominală adjudecată la licitaţiile de referinţă, în cadrul sesiunilor suplimentare de oferte necompetitive organizate exclusiv pentru instrumentele de tip benchmark.

Suma totală de 8 miliarde lei prevăzută în prospectele de emisiune a certificatelor de trezorerie cu discont şi a obligaţiunilor de stat de tip benchmark este cu 300 milioane de lei mai mare faţă de cea care a fost programată în luna februarie 2026, de 7,7 miliarde de lei, şi va fi destinată refinanţării şi rambursării anticipate a datoriei publice şi finanţării deficitului bugetului de stat.

