Nicușor Dan: Este important să păstrăm vie memoria celor care au trecut prin închisorile sistemului

„Ziua Deținuților Politici Anticomuniști, marcată în fiecare an pe 9 martie, ne amintește despre curajul celor care au înfruntat abuzurile regimului comunist, transformând suferința în cel mai înalt act de demnitate. Eroii, deveniți simboluri ale rezistenței naționale, au arătat că spiritul uman poate să rămână liber chiar și în spatele celor mai groase ziduri ale închisorilor”, se arată în mesajul publicat, luni, pe Facebook, de președinte.

Acesta a mai precizat că România are datoria civică și morală de a proteja adevărul despre trecut.

„Avem datoria civică și morală de a proteja adevărul despre trecut, nu doar ca un gest de respect și recunoștință pentru cei care au îndurat orori teribile în temnițe, ci și pentru a înțelege cât de vulnerabilă este libertatea și cât de repede poate fi pierdută atunci când la putere se instaurează o dictatură”, a scris președintele Nicușor Dan.

Șeful statului a precizat că „semenii noștri au rezistat în fața terorii”.

„Închisorile regimului totalitar nu sunt doar puncte însângerate pe o hartă a durerii, ci locuri unde Securitatea a încercat, sistematic, distrugerea conștiinței românești. Nu a reușit pentru că semenii noștri au rezistat în fața terorii și au refuzat compromisul”, se mai arată în mesajul publicat.

Președintele a declarat că „este important să păstrăm vie memoria celor care au trecut prin închisorile sistemului pentru că nu au renunțat la convingerile lor”, dar și pentru a le reaminti tinerelor generații de acest sacrificiu, precizând că regimul comunist „poate părea o simplă pagină îndepărtată de istorie” pentru tinerele generații.

„Pentru tinerele generații, comunismul poate părea o simplă pagină îndepărtată de istorie. Tocmai de aceea este important să păstrăm vie memoria celor care au trecut prin închisorile sistemului pentru că nu au renunțat la convingerile lor”.

La final, președintele a declarat că „amintirea martirilor căzuți ar trebui să ne fie călăuză”.

„Libertatea și drepturile fundamentale pe care astăzi le considerăm firești se sprijină și pe jertfa acestor oameni care, chiar și în cele mai grele condiții, au ales să nu cedeze și să își păstreze demnitatea și valorile nealterate. Fie ca amintirea martirilor anticomuniști să ne fie călăuză, iar curajul lor să rămână pentru totdeauna temelia de neclintit pe care societatea noastră liberă va prospera”, a conchis Nicușor Dan.

