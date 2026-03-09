Alertă climatică: Cum vom fi afectați de fenomenul El Niño în această vară

Agenția Națională de Oceanografie și Meteorologie (NOAA) estimează o probabilitate de 50-60% a El Niño să se dzvolte în perioada iulie-septembrie 2026.

Ce este El Niño și cum afectează clima

El Niño este parte a unui ciclu natural care se manifestă în Pacificul tropical prin încălzirea excesivă a suprafeței oceanice. Acest fenomen modifică modelele de vânt și precipitații la nivel global:

Asia de Sud-Est, Australia și Africa de Est se confruntă de regulă cu secetă.

Peru și sudul Statelor Unite pot avea ploi abundente.

El Niño alternează cu faza sa opusă, La Nina, caracterizată prin ape oceanice mai reci. Între aceste faze există o perioadă neutră, cu condiții climatice mai stabile.

Impact global asupra temperaturilor

Evenimentele El Niño pot crește temperatura globală medie cu aproximativ 0,2 grade Celsius, contribuind astfel la înregistrarea unor ani extrem de călduroși. Fenomenul El Niño din 2023-2024 a avut un făcut din 2024 cel mai călduros an înregistrat până în prezent.

Ce se va întâmpla în vara 2026?

Dacă El Niño se va materializa în vara 2026, efectele sale ar putea persista și în 2027, atmosfera având nevoie de timp pentru a reacționa complet la schimbările de temperatură. În plus, activitatea umană contribuie la creșterea temperaturilor global, ceea ce va face ca 2026 să fie și fără El Niño un potențial an record de încălzire a vremii, potrivit stiripesurse.ro.