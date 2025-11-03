Ministrul Finanțelor: Discuțiile privind bugetul pentru anul 2026 vor demara spre finalul lunii noiembrie

'Suntem într-o cu totul altfel de realitate față de ce s-a întâmplat în cursul verii, dacă ne amintim care era atmosfera generală legată de încrederea în România în iunie - iulie și de discuțiile din spațiul public legate de un posibil downgrade, de pierderea calificativului de investiții, față de situația de astăzi. Aș prefera să ne raportăm în primul rând la acel moment pentru că a fost un moment extrem de important, a fost o cumpănă pentru România pe care am reușit să o trecem cu bine. Avem astăzi patru evaluări consecutive din partea agențiilor de rating cu menținerea ratingului, două evaluări în Consilii Europene, prima în iulie, și din toate mesajele care au fost transmise și evaluările, atât ale agențiilor cât și ale Comisiei, suntem pe drumul cel bun', a declarat Alexandru Nazare, la forumul 'Provocări pentru piețele financiare într-o economie marcată de dezechilibre macro și presiuni fiscale', eveniment realizat de publicația online Profit.ro în parteneriat cu Team Innovation Media.



Acesta a adăugat că următorul test important pentru România va fi Consiliul din luna noiembrie, unde vor fi analizate progresele legate de PNRR și de măsurile de reducere a deficitului.



'Acum ne așteaptă în luna noiembrie un Consiliu extrem de important, pe 13 noiembrie, în care avem două lucruri extrem de relevante. Primul este aprobarea formală a PNRR-ului renegociat, mult așteptată, de care avem nevoie pentru a putea să translatăm toate proiectele care au fost prioritizate în PNRR, și în al doilea rând o primă evaluare în procedura de deficit excesiv a întregilor măsuri, pachetul I, pachetul II și tot ansamblul de măsuri pe care l-am luat. Deci practic în acest Consiliu se va face această analiză a situației financiare a României, iar eu am mare încredere că în urma acestei analize vom avea un rezultat bun, pozitiv și că acesta se va reflecta în elucidarea, tranșarea, situației legate de suspendarea fondurilor europene, care era un alt pericol extrem de important prin care am trecut astă-vară', a subliniat adăugat Nazare.



Ministrul Finanțelor a mai declarat că se așteaptă ca după Consiliul din 13 noiembrie să fie 'tranșată' perspectiva suspendării fondurilor în 2026 pentru România, una care nu mai este de actualitate.



'2026 va fi anul PNRR. Va trebui să ne concentrăm extrem de mult pe absorbția PNRR-ului. E adevărat că nu poți să recuperezi într-un an ce nu s-a făcut în patru, dar trebuie să maximizăm absorbția în 2026, pe cât posibil, și evident cu cât maximizăm absorbția cu atât vom avea o creștere economică mai mare anul viitor', a afirmat Alexandru Nazare.



În opinia sa, România are cel puțin 10 miliarde de euro granturi pe care ar trebui să le acomodeze în bugetul anului viitor.



'Vom începe discuția legată de arhitectura bugetului pe 2026 după finalizarea Consiliului din 13 noiembrie și ne bazăm pe aceste sume din PNRR pentru anul 2026 și ele vor trebui prioritizate dat fiind spațiul fiscal pe care îl avem la dispoziție în 2026. Cred că tot acest ansamblu de măsuri și tot acest proces de recâștigarea încrederii, atât în direcția Comisiei Europene cât și în discuțiile cu agențiile de rating, care practic au validat indirect proiecția noastră din rectificarea bugetară, această țintă de 8,4% nu este deloc o țintă mică, deficitul rămâne în continuare ridicat, dar ajustarea pe care o reușim și faptul că agențiile cumva au confirmat-o ca fiind plauzibilă, ne pune într-o cu totul altfel de realitate în care cumva ne sincronizăm cu evaluările agențiilor și acesta e un semnal de încredere important pe care îl dăm', a mai spus ministrul Finanțelor.



Potrivit sursei citate, bugetul pentru anul viitor va fi unul construit realist.



Întrebat dacă există riscuri de derapaj în ceea ce privește cheltuielile bugetare în ultimele luni, Nazare a menționat că există riscuri, dar ministerul încearcă să le anticipeze, să le atenueze și 'să nu mai ajungem în situația de a depăși ținta'. Ministrul a adăugat că în ultimele două luni ale anului se fac 15-20% din plățile anuale.



'Nu am demarat efectiv procesul de consultare pe bugetul anului 2026. Bănuiesc că undeva la finalul lunii noiembrie e momentul când vom face acest lucru, după ce discutăm cu toate ministerele de linie, dar tindem spre 6% și am anunțat încă de la rectificare cele două ținte, în paralel, pentru că foarte multe din măsurile pe care le-am luat, le-am luat dozate pentru anul 2026, adresează anul 2026 mai mult decât anul 2025. Pentru 2025, am încercat prin rectificare să acoperim cât mai mult din sumele restante sau nevoile de finanțare pe proiecte, pe PNRR, pe partea de împrumut unde știți foarte bine că toate bugetele erau epuizate în luna august. Am avut cel puțin patru ministere care își epuizaseră bugetele pentru PNRR împrumut la luna august. Nu puteam să absorbim banii din PNRR în 2025 dacă nu acopeream acele sume. E vorba de Autostrada Moldovei, e vorba de Ministerul Mediului, e vorba de Ministerul Dezvoltării, cu valul renovării și toate proiectele la Ministerul Dezvoltării care trebuia plătite și mă bucur că după rectificare reușim să facem acest lucru. Am acoperit aceste sume până la final de an', a mai spus ministrul Finanțelor, Alexandru Nazare.

AGERPRES