Ministrul Mediului anunță controale la persoanele care au încercat să fenteze aplicația Sumal

„Facem trecerea faimoasă de la contractele de muncă la contractele de mandat cu criterii de performanță pentru directori. Și întrebarea a fost întotdeauna în Codul Silvic, era trecut că directorii și șefii ocoalelor vor avea contracte de mandat, dar ei în practică astăzi au contracte de muncă. Și am găsit mecanismul necesar, discutat și cu Ministerul Justiției, și cu Ministerul Muncii, să putem să facem în sfârșit trecerea aceasta de la contractele de muncă la contractele de mandat, cu criterii foarte clare de performanță financiară-nefinanciară atașate directorilor de ocoale silvice și directorilor din direcțiile silvice", a explicat ministrul, la RFI.

Întrebată despre eventualele blocaje în calea reformei, Buzoianu a spus că „piedica principală este dată de faptul că vor fi date foarte multe beneficii la o parte și evident că oamenii care an de zile au avut aceste beneficii se vor lupta pentru ele”. Ministrul nu exclude posibilitatea atacării reformei în instanță.

Ministrul a anunțat că aplicația Sumal va fi modificată pentru a preveni fraudele.

„Am o veste proastă pentru cei care au folosit niște metode care au devenit aproximativ faimoase pentru a fura și pentru a nu folosi Sumal. Vom modifica Sumal în perioada imediat următoare și o parte din metodele pe care le-au folosit până acum nu vor mai fi. Am discutat inclusiv de posibilitatea de a marca în aplicație persoanele care reiese că au comportamente anormale, adică au folosit aceste metode în ultimele luni, în ultimii ani de zile”.

Aceste persoane vor fi raportate autorităților. „Vom avea discuții inclusiv cu autoritățile de control ca persoanele care reiese din analiza datelor din Sumal, pe care o vom face în perioada imediat următoare, reiese că au un risc mare sau mediu măcar, că au încercat să fure sau să fenteze aplicația Sumal, vor fi trimise toate aceste persoane, inclusiv către autoritățile de control, cu evident prioritizarea controlului către persoanele care reiese foarte clar din analiza Sumal că sunt cu încălcarea legislației”, a spus Buzoianu.