Modernizarea CF Craiova-Caransebeș: Grecii de la GEK TERNA câștigă două contracte pentru modernizarea CF Craiova-Caransebeș

Contractele au fost adjudecate în cadrul asocierii TrackWorks, realizată împreună cu Alstom România, în care GEK TERNA deține o participație majoritară de până la 74%. Lucrările vizează proiectarea și reabilitarea completă a două tronsoane feroviare, respectiv:



• Lotul 1 Craiova - Filiași, cu un buget de 543,4 milioane de euro;

• Lotul 2 Filiași - Igiroasa, cu un buget de 449,2 milioane de euro.

Cele două loturi formează linia Craiova - Igiroasa, cu o lungime totală de 83 km, parte din proiectul de modernizare a CF Craiova - Caransebeș, un obiectiv-cheie pentru creșterea vitezei de circulație și interoperabilitatea rețelei feroviare din România. Participația GEK TERNA în consorțiu este de 69% pentru Lotul 1 și 74% pentru Lotul 2. Durata contractuală prevede 12 luni pentru elaborarea studiilor tehnice și 36 de luni pentru execuția lucrărilor. Din asocierea TrackWorks fac parte și subcontractanții Arcada Company, ISPCF, Stilo Evora, Vertatel International, Danavi, Geostud și Institutul de Arheologie "Vasile Pârvan", pentru ambele loturi.

Ce lucrări includ contractele de modernizare feroviară

Lucrările includ îmbunătățirea infrastructurii pentru creșterea vitezei de circulație, modernizarea instalațiilor de electrificare pe toată lungimea tronsonului (25 kV), mărirea capacității de tranzit, asigurarea interoperabilității prin implementarea STI, modernizarea stațiilor (inclusiv haltele de mișcare), înlocuirea podurilor și podețelor, repararea sistemului de drenaj, îmbunătățirea terasamentelor, construcția drumurilor de întreținere de-a lungul căii ferate, reabilitarea/ modernizarea clădirilor stațiilor de călători, inclusiv pasarele și/sau tuneluri pietonale și ridicarea nivelului peroanelor, montarea de panouri fonoabsorbante și/sau soluții alternative de reducere a nivelului de zgomot, realizarea de instalații de centralizare electronică noi, în stații, și introducerea sistemului de siguranță ERTMS (ETCS nivel 2 + GSM-R). Studiul de fezabilitate necesar proiectului de reabilitare a CF Craiova - Caransebeș a fost elaborat de asocierea Italferr SpA - ISPCF SA - Italrom Inginerie Internațională.