Veste bună: Euro și Dolarul sunt în scădere

de Redacția Jurnalul    |    24 Mar 2026   •   19:15
Sursa foto: Valutele pierd teren în fața Leului

Moneda naţională s-a apreciat, marţi, în raport cu euro, care a fost calculat de Banca Naţională a României (BNR) la 5,0962 lei, în scădere cu 0,27 bani (-0,05%) faţă de cotaţia precedentă, de 5,0989 lei.

Valoarea leului a crescut şi comparativ cu dolarul, moneda americană fiind cotată la 4,3982 lei, în scădere cu 3,91 bani (-0,88%), comparativ cu luni, când s-a situat la 4,4373 lei.

De asemenea, moneda naţională s-a apreciat în raport cu francul elveţian, calculat de BNR la 5,5818 lei, în coborâre cu 1,03 bani (-0,18%), faţă de 5,5921 lei, cotaţia anterioară.

Gramul de aur scumpit cu 16,9075 lei, până la valoarea de 626,1841 lei, de la 609,2766 lei, în şedinţa precedentă. AGERPRES

Citește pe Antena3.ro
Citește pe LongevityMagazine.ro
Citește pe Fanatik.ro
