Monorail la Craiova: Tren electric suspendat de la gară la aeroport în doar 10 minute! Proiect inclus în noul PMUD

Traseul, cu opriri de doar 20 de secunde, va dura circa 10 minute, revoluționând mobilitatea urbană. Stațiile propuse sunt: Stația 1: Gara Craiova, Stația 2: Complex Rovine, Stația 3: Lăpuș Argeș, Stația 4: Vidra, Stația 5: Hanul Ancuței, Stația 6: Aeroport

Investiția estimată: 165 milioane euro fără TVA

Proiectul face parte din noul PMUD (Plan de Mobilitate Urbană Durabilă), aprobat recent de Consiliul Local, și răspunde poluării și aglomerației auto. Valoarea estimată pentru o astfel de investiție este de 165 milioane euro, fără TVA.

„Sistemul monorail răspunde necesităților și constrângerilor urbane din ce în ce mai exigente, în raport cu dezvoltarea sustenabilă a metropolelor. La nivel mondial, 84% dintre sistemele de transport monorail aduc beneficii asupra transportului public, iar prin noile inovații, avantajele economice și timpii din ce în ce mai scurți de implementare, tendința este în creștere. (…) Spre deosebire de tramvai sau de autobuzele cu benzi dedicate, care necesită restructurarea infrastructurilor existente, acest sistem prezintă impact minim asupra cadrului construit existent. Totodată, ușurința de implementare a acestui sistem este dată și de condițiile optime de funcționare, având nevoie de raze mici de curbură (18 metri) și de pante de până la 12%, fiind ușor de introdus într-un cadru urban construit sau zone urbane cu declivitate de teren. Un alt beneficiu al sistemului suspendat este reprezentat de ușurința implementării, fără restricții importante de trafic. Totodată, sistemul suspendat fără intersecții și restricții de trafic este complet automatizat și nu necesită conductor”, se arată în documentul citat de Agerpres.

Monorailul, un vehicul electric pe o singură șină, este ideal pentru pasageri sau marfă, fără intersecții sau șofer. Primăria Craiova caută acum finanțare, după aprobarea Consiliului Local.

„Din cauza poluării care există în acest moment, a creșterii numărului de autoturisme, a devenit o urgență să găsim soluții. Proiectul a fost aprobat de Consiliul Local, iar Primăria caută acum finanțare”, a declarat Marina Andronache, purtător de cuvânt Primăria Craiova, pentru Știrile Protv.

Noul PMUD include și alte proiecte cheie pentru transport electric: modernizarea căii de tramvai pe tronsonul CLF - Termo Ișalnița, achiziția de tramvaie moderne și autobuze electrice. Acestea vizează decarbonizarea, creșterea vitezei comerciale și conectarea cartierelor la joburi, școli și zone de agrement.