Moody's confirmă: deficitul României scade la 6,3% din PIB, dar datoria publică depășește pragul european

Ce spune Moody's despre finanțele României: deficit în scădere, PNRR crucial și datorie publică în creștere

Agenția internațională de rating Moody's a finalizat revizuirea periodică a profilului de credit al României și transmite un semnal pozitiv: economia românească are potențial real de creștere și poate face față șocurilor externe. Totodată, măsurile de austeritate adoptate în 2025 încep să producă efecte vizibile în indicatorii bugetari.

Cel mai așteptat indicator, deficitul bugetar, urmează un traseu descendent după ce în 2024 a atins un nivel alarmant de 9,3% din PIB. Potrivit estimărilor Moody's, acesta s-ar reduce la circa 8,2% în 2025 și ar putea coborî până la 6,3% din PIB la finalul anului 2026 — un progres semnificativ, dar insuficient pentru a ieși din procedura de deficit excesiv a Uniunii Europene.

Ministrul Finanțelor, Alexandru Nazare, a salutat evaluarea agenției, subliniind că vine într-un moment-cheie, înaintea finalizării bugetului de stat: „Analiza Moody's confirmă faptul că România deține o economie stabilă și un grad de dezvoltare care ne oferă o poziție competitivă în regiune."

Pe partea datoriei publice, imaginea este mai puțin liniștitoare. Moody's anticipează că aceasta va urca la 62,9% din PIB în 2027, depășind pragul de referință european de 60%, după care s-ar stabiliza în jurul valorii de 65% din PIB. Agenția consideră totuși că România își menține capacitatea solidă de a-și onora obligațiile financiare.

Un capitol esențial îl reprezintă fondurile europene din PNRR, disponibile până în august 2026. Moody's avertizează că absorbția acestora este critică pentru susținerea creșterii economice și pentru evitarea unei eventuale contracții. Deși implementarea proiectelor a suferit întârzieri în 2024, ritmul s-a accelerat recent, iar România ar putea accesa cea mai mare parte a finanțării rămase până la finalul anului 2026.

În privința perspectivei de rating, Moody's deschide o ușă cu condiții clare: ratingul de țară al României ar putea reveni la perspectivă stabilă dacă programul de consolidare fiscală din 2025 va fi implementat integral și continuat după 2027, inclusiv într-un ritm mai moderat.

