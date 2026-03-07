Un bărbat a murit într-un accident produs în Giurgiu

Potrivit ISU Giurgiu, bărbatul care și-a pierdut viața în urma accidentului rutier de pe DN61, la ieșire din localitatea Milcovățu, era singur în mașină.

În eveniment a fost implicat un singur autoturism.

Șoferul în vârstă de 31 de ani a fost găsit decedat.

Pompierii au asigurat măsurile de prevenire a incendiilor, iar cazul a rămas în atenția Poliției pentru cercetări.

(sursa: Mediafax)