x close
Click Accept pentru a primi notificări cu cele mai importante știri! Nu, multumesc Accept
Jurnalul.ro Ştiri Locale Un bărbat a murit într-un accident produs în Giurgiu

Un bărbat a murit într-un accident produs în Giurgiu

de Redacția Jurnalul    |    07 Mar 2026   •   09:12
Un bărbat a murit într-un accident produs în Giurgiu
Sursa foto: Accident mortal în Giurgiu

Un bărbat de 31 de ani a murit, sâmbătă dimineața, în urma unui accident care a avut loc pe DN 61, la ieșirea din localitatea Milcovățu, județul Giurgiu.

Potrivit ISU Giurgiu, bărbatul care și-a pierdut viața în urma accidentului rutier de pe DN61, la ieșire din localitatea Milcovățu, era singur în mașină.

În eveniment a fost implicat un singur autoturism.

Șoferul în vârstă de 31 de ani a fost găsit decedat.

Pompierii au asigurat măsurile de prevenire a incendiilor, iar cazul a rămas în atenția Poliției pentru cercetări.

(sursa: Mediafax)

Citește pe Antena3.ro
×
Citește pe LongevityMagazine.ro
Citește pe Fanatik.ro
Subiecte în articol: bărbat mort accident giurgiu
TOP articole pe Jurnalul.ro:
Parteneri