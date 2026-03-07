De ce să dormi cu pisica în pat? 5 beneficii dovedite științific

Unele pisici ar putea să devină mai active noaptea, ceea ce face ca împărțirea orei de culcare să fie o sarcină dificilă. Dar, dacă felina ta preferată are același program de somn, ar putea fi o idee bună să o lași să doarmă cu tine pentru că te ajută.

Persoanele care își lasă pisica să doarmă în pat cu ele experimentează de obicei 5 beneficii dovedite științific:

1. Torsul pisicii lor poate fi liniștitor și vindecător

Dovezile au arătat că torsul unei pisici vibrează la aproximativ 25 până la 150 Hz, o frecvență cunoscută pentru efectele sale vindecătoare. Torsul poate stimula creșterea oaselor și formarea de piele și țesut moale nou, atât la pisici, cât și la oameni.

În plus, prezența în preajma unei pisici care torce poate scădea tensiunea arterială prin calmarea sistemului nervos. O frecvență cardiacă mai scăzută și nivelurile de cortizol (hormonul stresului asociat cu tensiunea arterială) pot reduce presiunea asupra sistemului cardiovascular, reducând riscul de a dezvolta boli de inimă sau de a suferi un atac de cord.

2. Îmbunătățirea sănătății mintale și emoționale

Pisicile pot reduce sentimentele de singurătate, anxietate și depresie. Timpul petrecut cu pisicile declanșează eliberarea de oxitocină, hormonul iubirii. Fie că le mângâi, te joci cu ele sau pur și simplu le asculți torsul, cu siguranță te vei simți mai bine.

Când o pisică stă întinsă cu tine în pat, căldura, respirația constantă și greutatea ușoară activează sistemul nervos parasimpatic, încetinind ritmul cardiac și promovând relaxarea pentru a-ți permite să adormi. Efectul este similar cu utilizarea unei pături ponderate sau a unui animal de pluș.

3. Pisicile oferă confort și siguranță

Noaptea poate uneori amplifica emoțiile dificile. Dacă gândurile tale te fac să adormi singur, a avea o altă ființă vie în jur poate fi o prezență liniștită și reconfortantă care nu te va judeca.

Pisicile nu sunt cunoscute pentru abilitățile lor de pază, dar vigilența lor naturală și sensibilitatea la zgomot și mișcare pot, de asemenea, să te facă să te simți mai confortabil. Este probabil să audă chiar și cele mai slabe zgomote și, dacă ceva nu este în regulă pe teritoriul lor, vor ști.

4. Legătură puternică

Somnul este un comportament profund vulnerabil pentru pisici. Trebuie să se simtă complet în siguranță în mediul lor pentru a adormi iar alegerea patului înseamnă că știu că pot lăsa garda jos și se pot odihni. Pentru ele devii o zonă sigură, chiar și în timpul zilei.

Pisicile se dezvoltă datorită rutinei, în special în cadrul grupului lor social. Ora de culcare înseamnă că vă instalați împreună, ceva pe care se pot baza și pe care se pot aștepta în fiecare zi. Comportamentele sociale comune, cum ar fi acesta, consolidează legăturile și construiesc încredere.

5. Pisicile țin de cald

Temperatura corpului unei pisici este în jur de 37 de grade Celsius, mai caldă decât media oamenilor. Acest lucru le face o sursă excelentă de căldură, mai ales în nopțile mai reci.

Deși multe studii au sugerat că dormitul la temperaturi mai scăzute este mai bun pentru a promova eliberarea de melatonină, prea mult frig poate provoca micro-treziri care perturbă procesul de adormire. Căldura unei pisici poate fi o mică consolare fără a interfera cu scăderea temperaturii centrale, potrivit yourtango.com.