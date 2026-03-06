x close
Bărbat ridicat de poliție după ce a amenințat cu moartea o doctoriță de la „Marius Nasta”

de Redacția Jurnalul    |    06 Mar 2026   •   22:18
Bărbat ridicat de poliție după ce a amenințat cu moartea o doctoriță de la „Marius Nasta”
Sursa foto: Bărbatul ar fi afirmat în convorbire că intenționează să meargă la spital pentru a o omorî

Un bărbat a fost reținut de polițiști după ce ar fi amenințat cu moartea o doctoriță din cadrul Institutului de Pneumoftiziologie „Marius Nasta” din Capitală, ca urmare a decesului unei persoane internate pe secția de pneumologie, au declarat surse pentru Mediafax.

Potrivit aceleiași surse, doctorița a sesizat Poliția despre faptul că a fost contactată pe telefonul instituției de un bărbat care s‑ar fi prezentat drept fratele pacientei decedate.

Bărbatul ar fi afirmat în convorbire că intenționează să meargă la spital pentru a o omorî, susținând că „oricum nu mai are nimic de pierdut” și „că poate merge la închisoare”.

La scurt timp după primirea apelului, polițiștii au declanșat cercetările și au reușit să identifice bărbatul înainte de a ajunge la unitatea medicală. Acesta a fost depistat și dus la Secția de Poliție 18 pentru luarea măsurilor legale necesare.

(sursa: Mediafax)

