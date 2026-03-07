Sorana Cîrstea elimină capul de serie nr. 21 la Indian Wells și merge în runda a treia — cu cine joacă mai departe

Cîrstea face show la Indian Wells: victorie fără pierderea serviciului și 61.000 de dolari în buzunar

Sorana Cîrstea continuă să impresioneze la Indian Wells. Jucătoarea română de tenis, în vârstă de 35 de ani și clasată pe locul 38 în ierarhia WTA, s-a calificat în runda a treia a turneului WTA 1.000 din California după o victorie autoritară în fața rusoaicei Diana Șnaider, cap de serie numărul 21.

Scorul final, 6-2, 7-6 (7/0), a fost obținut în doar o oră și 32 de minute, într-un meci în care Cîrstea nu și-a cedat nicio dată serviciul. Singura ocazie a adversarei de a rupe echilibrul a fost anulată cu fermitate de româncă, care a dominat cu autoritate schimburile de la linia de fund.

Nu este prima dată când Cîrstea o bate pe Șnaider. Cele două s-au mai întâlnit o singură dată, în 2024, în optimile turneului de la Austin, iar atunci victoria i-a aparținut tot româncei, cu 6-3, 2-6, 6-4.

Calificarea în runda a treia îi aduce Soranei Cîrstea un cec de 61.865 de dolari și 65 de puncte WTA, un aport important în lupta pentru menținerea și îmbunătățirea poziției în clasamentul mondial, la un turneu dotat cu premii totale de 9.415.725 de dolari.

Următoarea provocare vine din partea cehoaicei Linda Noskova, cap de serie numărul 14 și locul 14 WTA, care a trecut fără probleme de spaniola Jessica Bouzas Maneiro, scor 6-3, 6-3. Bilanțul meciurilor directe dintre cele două este egal, 1-1: Noskova s-a impus în 2024 la Brisbane, cu 6-4, 4-6, 6-4, iar Cîrstea a luat revanșa în 2025, în optimile turneului de la Dubai, cu 6-1, 6-4. Meciul din runda a treia de la Indian Wells se anunță, astfel, unul echilibrat și extrem de disputat.

Agerpres