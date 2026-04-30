România, la un pas de dezastru economic? Analist financiar: „România poate repeta greșelile Greciei”. Ce urmează după moțiunea de cenzură

Ce urmează după moțiunea de cenzură? România, între criză politică și riscuri economice majore

Moțiunea de cenzură deschide un nou capitol de incertitudine politică și economică pentru România, într-un moment deja sensibil pentru echilibrul bugetar. Analistul financiar Adrian Negrescu atrage atenția asupra lipsei unei alternative concrete din partea clasei politice, într-un context în care problemele economice sunt tot mai apăsătoare.

„Ce facem după moțiunea de cenzură? O întrebare la care, din păcate, nu avem niciun răspuns concret”, avertizează acesta, subliniind că o astfel de inițiativă ar fi trebuit să fie însoțită de un plan coerent de guvernare.

În opinia sa, simpla opoziție față de politicile actuale nu este suficientă. „În afara discursurilor anti Bolojan, nu am văzut nimic concret”, spune Negrescu, evidențiind lipsa unor direcții clare privind fiscalitatea, reforma salarizării sau reducerea cheltuielilor publice.

Critici pentru politicile economice, dar și pentru opoziție

Analistul recunoaște că a criticat în repetate rânduri deciziile lui Ilie Bolojan, în special majorările de taxe și lipsa unor alternative reale de ajustare bugetară. Totuși, acesta subliniază că spațiul de manevră al guvernului era limitat.

„Ar fi trebuit să vină cu un calendar concret de măsuri de reforme pe care societatea să îl înțeleagă și să și-l asume”, explică el, punctând una dintre marile vulnerabilități ale actualei guvernări.

Avertismentul unui scenariu similar Greciei

Unul dintre cele mai îngrijorătoare semnale trase de analist este riscul repetării unui scenariu similar celui din Grecia anului 2015. Acesta amintește cum promisiunile populiste au dus la decizii economice dezastruoase.

„Partidul Syriza a câștigat atunci alegerile din Grecia bazându-se pe promisiuni fantasmagorice”, spune Negrescu, reamintind că respingerea condițiilor creditorilor internaționali a dus, în final, la măsuri de austeritate și mai dure.

„Efectele se simt și în prezent. Grecia înregistrează astăzi un PIB pe locuitor mai mic decât în urmă cu 20 de ani”, subliniază acesta, concluzionând că „prețul populismului este uriaș”.

România, dependentă de fondurile europene

Situația României este fragilă, iar dependența de finanțările externe reprezintă un factor critic. Fără fondurile europene, economia ar putea intra rapid într-o recesiune profundă.

„Promisiunile electorale generoase [...] nu au acoperire”, avertizează analistul, adăugând că perioada banilor ieftini se apropie de final.

În același timp, piețele financiare rămân vigilente și urmăresc strict indicatorii macroeconomici esențiali: deficitul și datoria publică. Instabilitatea politică riscă să afecteze percepția investitorilor într-un moment în care existau semnale pozitive privind deficitul bugetar.

Soluțiile: reforme reale și disciplină fiscală

În fața acestor provocări, soluția nu poate veni din măsuri populiste sau decizii de moment. „Cheia ieșirii din acest impas nu stă într-o singură măsură minune”, explică Negrescu.

Acesta susține că este nevoie de un efort susținut, bazat pe reducerea treptată a deficitului, controlul cheltuielilor și protejarea investițiilor. Absorbția fondurilor europene rămâne, de asemenea, esențială.

În final, analistul face apel la responsabilitate politică și la formarea unui guvern stabil, capabil să implementeze reforme clare și coerente.

„Dacă aș fi în locul lui Nicușor Dan n-aș accepta nicio formulă guvernamentală care să vină fără un plan concret de acțiune”, afirmă acesta, subliniind nevoia urgentă de decizii ferme și asumate.