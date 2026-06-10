Cod galben de ploi și vijelii în București cu intensificări ale vântului și grindină

Miercuri, temperatura maximă va ajunge în jurul valorii de 30 de grade Celsius, iar minima nopții se va situa între 15 și 18 grade.

Cerul va fi variabil, cu înnorări temporar accentuate după-amiaza și seara, când sunt prognozate averse cu cantități între 10 și 15 litri pe metru pătrat.

Se așteaptă și descărcări electrice, intensificări de scurtă durată ale vântului, cu viteze de 35-40 km/h, și grindină de mici dimensiuni.

Joi, vremea se va menține caldă, cu temperaturi de până la 31 de grade Celsius, cu cer variabil și înnorări spre seară. Vântul va sufla slab și moderat, cu unele intensificări în a doua parte a zilei.

„În intervalul 10 iunie, ora 12 - 10 iunie, ora 21, pentru municipiul București va fi în vigoare un mesaj de atenționare meteorologică cod galben pentru instabilitate atmosferică și averse însemnate cantitativ”, mai transmite prognoza ANM.

(sursa: Mediafax)