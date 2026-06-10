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Filmul biografic despre Michael Jackson depășește 900 de milioane de dolari la box office global

de Redacția Jurnalul    |    10 Iun 2026   •   11:15
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Filmul biografic despre Michael Jackson depășește 900 de milioane de dolari la box office global
X-@DiscussingFilm/Încasări-record pentru filmul „Michael”

Filmului biografic despre Michael Jackson, intitulat „Michael”, a depășit pragul de 900 de milioane de dolari la încasări la nivel global, potrivit datelor de box office, devenind astfel cea mai de succes producție din istoria studioului Lionsgate și al doilea film biografic muzical din istorie.

Producția, care îl are în rolul principal pe Jaafar Jackson, nepotul megastarului, este la mai puțin de 11 milioane de dolari de a depăși recordul deținut de Bohemian Rhapsody (911 milioane de dolari) și să devină cel mai profitabil film biografic muzical realizat vreodată, notează miercuri Deadline.

Distribuit la nivel internațional prin parteneri precum Universal Pictures, filmul a avut performanțe importante pe piețele internaționale, unde a generat peste 544 de milioane de dolari. În America de Nord a înregistrat încasări de peste 355 de milioane de dolari.

Printre cele mai importante teritorii se numără Regatul Unit (68 milioane dolari), Franța (54.3 milioane dolari), Germania (34.4 milioane dolari), Brazilia (32.2 milioane dolari).

În România, filmul a depășit 3 milioane de dolari.

„Michael” se află în a șaptea săptămână de rulare în cinematografe și continuă să fie un succes comercial global, cu șanse reale de a atinge pragul de un miliard de dolari în perioada următoare.

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(sursa: Mediafax)

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Subiecte în articol: michael jackson film box office
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