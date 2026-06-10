Campionatul Mondial al lui Donald Trump

În ultimele luni, președintele american a reușit să fie prezent peste tot: la conferințe, la lansări de campanii, la prezentări de stadioane și chiar la tragerea la sorți. La un moment dat a apărut și o poveste aproape incredibilă: Trump și-ar fi dorit ca trofeul original al Cupei Mondiale să rămână în Statele Unite. Mai exact, în posesia lui, în Biroul Oval. Jenată, FIFA a fost nevoită să explice că nici măcar campioana mondială nu păstrează trofeul original. Acesta rămâne proprietatea forului mondial și este deținut temporar doar de echipa câștigătoare. În cele din urmă, pentru ca toată lumea să fie mulțumită, i s-a oferit un trofeu special, care aduce cu trofeul original.

„Cel mai beautiful Mondial din istorie”

Există o expresie pe care Trump o repetă aproape obsesiv: „The most beautiful World Cup ever”. Sigur, sună bine. Problema este că exact același lucru s-a spus și după Mondialele din Germania, din Africa de Sud, din Brazilia, din Rusia și din Qatar. Organizarea a evoluat spectaculos de la o ediție la alta. Fiecare ediție a fost prezentată drept cea mai mare, cea mai modernă și cea mai spectaculoasă din istorie. Doar că majoritatea organizatorilor au așteptat până după finală pentru concluziona că a fost cea mai „beautiful” de până atunci.

Când Trump vorbește despre Campionatul Mondial, ai impresia că turneul se desfășoară exclusiv între New York, Miami și Los Angeles. Canada și Mexicul apar în poveste cam cum apar fundașii centrali în reclamele la ghete de fotbal: sunt acolo, dar nimeni nu vorbește despre ei, iar Toronto și Ciudad de México sunt suburbii prin Texas.

Cum să devii vedeta unei competiții la care nu joci

În istoria Campionatelor Mondiale liderii politici au fost destul de discreți. În Qatar, puțini suporteri știau cum îl cheamă pe emirul Qatarului. La Mondialul din Japonia și Coreea de Sud, șefii de stat au apărut la fotografia oficială și apoi au dispărut din peisaj. Chiar și la Mondialul din Rusia, Vladimir Putin a înțeles că publicul a venit să-i vadă pe Messi, Modrić și Mbappé, nu pe el și nu a transformat competiția într-un spectacol atât de personal.

Pentru Donald Trump, Campionatul Mondial este un episod prelungit dintr-o campanie electorală. Dacă există o cameră de filmat, trebuie să fie și el în cadru. Dacă există o tribună oficială, trebuie să fie în primul rând (de altfel a și primit biletul pe care scrie „Rândul 1, Locul 1” la finală). Dacă există un microfon, trebuie să spună ceva. Nu contează neapărat ce.

Tragerea la sorți și lecțiile de geografie

Niciodată în istoria Cupei Mondiale un președinte de stat nu a făcut tragerea la sorți, un eveniment rezervat în mod tradițional FIFA și marilor glorii din fotbal. Trump a scos bilele din urnă, a comentat grupele, a făcut glume, a improvizat și, pe alocuri, a reușit să încurce țări, regiuni și continente cu o naturalețe impresionantă.

A fost unul dintre acele momente în care a fost evident că omul nu urmărește fotbalul și nici nu înțelege absolut nimic din mecanismele lui.

„Indiferent cine câștigă, eu sunt campionul”

Declarația care va rămâne probabil în istoria acestui Mondial: „Indiferent cine va câștiga, eu voi fi campionul mondial.” Este definiția pentru relația lui Trump cu acest turneu. Pentru Mbappé, Messi, Vinicius, Bellingham sau Yamal, Campionatul Mondial este apogeul unei cariere. Pentru Trump, este încă o scenă uriașă, cu miliarde de telespectatori și sute de camere de filmat.

Fotbalul va supraviețui și de data aceasta

Fotbalul a supraviețuit multor politicieni și va supraviețui și acestui moment. Peste câțiva ani, lumea își va aminti golurile, surprizele, lacrimile și finala. Va ține minte un penalty decisiv ratat, un gol în prelungiri sau o paradă incredibilă. Foarte puțini își vor aminti discursurile.

Un comentator american a rezumat perfect întreaga situație: „Donald Trump a intrat pe terenul de fotbal purtând echipamentul de protecție de la fotbalul american și, încercând să marcheze un touchdown, a făcut henț în propriul careu.” Iar aceasta este probabil cea mai exactă descriere a Mondialului lui Donald Trump: un om care încearcă să fie vedeta unui spectacol în care, de fapt, nu joacă ăi pe care nu-l înțelege, iar momentul culminant va fi când tot el, Donald Trump, va înmâna trofeul câștigătoarei. Și, la cum a făcut la Mondialul Cluburilor, va fi din nou un moment memorabil marca Donald Trump, pe principiul „Eu sunt campionul”. La înmânarea trofeului, Trump va fi în mijlocul câștigătorilor și va sărbători laolaltă cu ei, ca și cum el ar fi jucat, el ar fi centrat și tot el ar fi marcat cu capul golul victoriei.

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