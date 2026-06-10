Interesul politic pe termen scurt și mediu al lui Bolojan: Blocarea lui Tomac, zădărnicirea proiectului lui Nicușor Dan și alegerile din 2028 – 2030

Desemnarea lui Eugen Tomac pentru a forma un guvern tehnic este sabotată. Bolojan și apropiații săi din conducerea PNL spun că aceasta nu este o variantă viabilă pentru România. Iar această atitudine se circumscrie planului pe care Ilie Bolojan l-a demarat, încă de la începutul acestui an, pentru torpilarea autorității președintelui României, pe care vrea să îl determine să își încalce promisiunile. Mai întâi, liberalii vor să-i forțeze mâna lui Nicușor Dan de a propune un premier de la PSD, care să fie instalat cu voturile AUR, ceea ce președintele României a exclus. Obiectivul urmărit de PNL este ca PSD să se erodeze la guvernare până în 2028, astfel încât PNL-USR să câștige viitoarele alegeri parlamentare. Acest plan nu poate avea loc dacă, la Palatul Victoria, este instalat un guvern tehnocrat. Varianta „B” a planului este reinstalarea lui Ilie Bolojan ca premier al unui guvern PNL-USR-UDMR, care să zădărnicească proiectul lui Nicușor Dan de a forma un partid prezidențial cu ajutorul căruia să câștige un al doilea mandat la Palatul Cotroceni. În acest context, șansele lui Eugen Tomac de a strânge voturile necesare instalării guvernului tehnocrat par din ce în ce mai slabe, întrucât, după prima rundă de consultări cu partidele politice parlamentare, nu se întrevede vreun consens.

PNL, sub conducerea lui Ilie Bolojan și a lui Ciprian Ciucu, blochează încercările președintelui României de a pune capăt crizei politice și guvernamentale. Iar acțiunile pe care liberalii le exercită, în aceste zile, în care Eugen Tomac încearcă să găsească cele 233 de voturi necesare învestirii unui nou guvern de tehnicieni, devoalează adevărata natură a conflictului dintre Ilie Bolojan și Nicușor Dan.

Acest conflict este alimentat, pas cu pas, începând cu refuzul PNL de a renunța la Ilie Bolojan, ca variantă de prim-ministru, cu riscul de a bloca, din punct de vedere instituțional, România. Bolojan nu a demisionat din fruntea Guvernului după retragerea sprijinului PSD și nici nu acceptă nominalizarea unui alt membru PNL pentru funcția de prim-ministru, astfel încât Coaliția să meargă mai departe.

Mai mult, liberalii au refuzat orice propunere a președintelui României, Nicușor Dan, de a menține formula prooccidentală necesară formării unui nou guvern, fără Ilie Bolojan și i-au determinat inclusiv pe cei de la USR să adopte aceeași atitudine ostilă la adresa președintelui Nicușor Dan.

A mărit TVA, i-a „suflat” primăria și ONG-urile

Războiul dintre Ilie Bolojan și Nicușor Dan a început imediat după instalarea lui Ilie Bolojan la Palatul Victoria, în vara anului trecut. Bolojan, deși știa că Nicușor Dan a promis, în scris, în campania electorală prezidențială, că, în timpul mandatului său de președinte al României, TVA nu va crește, prima măsură pe care a luat-o în calitate de prim-ministru a fost exact să majoreze cota de TVA de la 19% la 24%.

Reprezentanții PSD din fosta Coaliție de guvernare au devoalat, după ruperea alianței, că atât social-democrații, cât și ceilalți parteneri de la guvernare, ba chiar și președintele României însuși au fost amenințați de către Ilie Bolojan că, dacă nu sunt de acord cu această majorare a TVA-ului, va demisiona din funcție.

Lupta dintre „palate” a devenit și mai evidentă în toamna anului trecut, când Ilie Bolojan a lucrat împotriva proiectului lui Nicușor Dan de a-și „unge” un urmaș la conducerea Primăriei Capitalei. Președintele l-ar fi preferat pe Cătălin Drulă pentru funcția de primar general, însă PNL a intrat în competiție cu „mâna dreaptă” a lui Ilie Bolojan drept candidat – Ciprian Ciucu. Iar, prin această strategie, a cooptat doi apropiați ai lui Nicușor Dan, care l-au abandonat pe Nicușor Dan și au trecut în tabăra lui Ilie Bolojan. Este vorba despre Ludovic Orban, care, din acest motiv, a plătit cu funcția de consilier prezidențial, și despre Vlad Gheorghe, liderul partidului DREPT, care s-a retras din cursa pentru Primăria Capitalei, acordându-i sprijin lui Ciprian Ciucu. Drept recompenseă, Vlad Gheorghe a fost „uns” consilier personal al lui Ilie Bolojan.

După ce Ciprian Ciucu a preluat conducerea Primăriei Capitalei, a început să „reformeze” exact aparatul administrativ existent în timpul celor două mandate de primar general ale lui Nicușor Dan.

Guvernul paralel și ruperea USR de președinte

Deși a fost instalat, în vara anului trecut, la Palatul Victoria un guvern politic, format din patru partide parlamentare (PSD, PNL, USR și UDMR), cu sprijinul Grupului Parlamentar al Minorităților Naționale din Camera Deputaților, Ilie Bolojan a construit, chiar în interiorul acestui Executiv, un guvern paralel, prin intermediul Cancelariei Prim-Ministrului, la conducerea căreia l-a pus pe apropiatul său de la Oradea, Mihai Jurca, structura fiind populată cu reprezentanți ai partidului REPER.

Prin această structură, Bolojan a preluat și unele dintre prerogativele președintelui, implicându-se în domeniul proiectelor de achiziție din programul SAFE.

Guvernul Bolojan, mai exact premierul, USR și REPER, blochează agenda președintelui României de a menține relații externe de colaborare cu administrația Trump. Bolojan joacă exclusiv cartea „europeană, în special cea berlineză, sabotând proiectele de politică externă transatlantică ale președintelui Nicușor Dan.

Obiectivul lui Ilie Bolojan este acela al acaparării puterii totale. Iar acest lucru înseamnă că nu poate și nici nu vrea să împartă această putere cu altcineva, nici măcar cu președintele României. Din toamna anului trecut, el a declanșat un plan de discreditare a președintelui României în fața propriului electorat.

Spre exemplu, acțiunea Recorder și a ONG-urilor #rezist din decembrie 2025 a vizat numirea șefilor la marile partide. Justiția a fost și rămâne unul dintre obiectivele prioritare ale lui Nicușor Dan. Iar, pentru acest segment al bătăliei dintre palate, Ilie Bolojan a atras de partea sa atât USR, cât și ONG-urile #rezist și a înființat, sub patronajul Cancelariei, un comitet pentru modificarea legilor justiției.

Apoi, unul dintre obiectivele lui Nicușor Dan constă în păstrarea și întărirea parteneriatului cu SUA, obiectiv sabotat, de asemenea, de către Ilie Bolojan. Cel mai elocvent exemplu în acest sens este sabotarea proiectului energetic de la Doicești, subiect care ar fi trebuit să se afle la mapa de lucru a unei viitoare întâlniri dintre Nicușor Dan și Donald Trump.

Ori șef la Palatul Victoria, ori „torpilare” totală a oricărei alte formule de guvernare

Mai mult, Ilie Bolojan și apropiații săi din conducerea PNL, în special prim-vicepreședintele Ciprian Ciucu, încearcă prin orice mijloace să rămână la guvernare. Chiar ca și interimari, demiși de Parlament. Iar, din acest motiv, sabotează orice încercare de a dezamorsa criza politică. PNL refuză orice soluție de refacere a Coaliției sau de instalare a unui guvern tehnocrat.

Ilie Bolojan speră că, dacă guvernul Tomac nu va reuși să treacă de votul Parlamentului, să se autopropună să preia din nou conducerea Executivului, dar, de această dată, într-o formulă minoritară, doar cu USR și cu UDMR. Dacă nu reușește nici acest obiectiv, Ilie Bolojan vrea să-i forțeze mâna lui Nicușor Dan să-l desemneze ca prim-ministru pe liderul PSD, Sorin Grindeanu.

Acest obiectiv are, la rândul său, mai multe subobiective. Primul este că, dacă PSD nu reușește nici el să treacă de votul Parlamentului, atunci Nicușor Dan să fie silit să ceară sprijinul PNL să formeze un guvern. Iar Ilie Bolojan să fie reinstalat șef cu puteri depline la Palatul Victoria.

Al doilea obiectiv constă în faptul că, dacă PSD reușește, cu sprijinul AUR, să-și instaleze Guvernul, atunci PNL și USR să rămână în opoziție, de unde să torpileze timp de un an și jumătate acest guvern, dat și pe președintele României, pentru a aduna capital electoral în perspectiva alegerilor parlamentare din anul 2028. Astăzi, Ilie Bolojan împreună cu USR, cu REPER, cu DREPT și cu Forța Dreptei lucrează la un plan pentru constituirea unei platforme care să susțină candidatura actualului lider PNL la alegerile prezidențiale din anul 2030. Iar respingerea instalării unui guvern condus de Eugen Tomac are exact această miză, blocarea proiectului lui Nicușor Dan de a-și construi propria platformă politică în perspectiva câștigării celui de-al doilea mandat la Palatul Cotroceni.

Adevăratul plan al PNL, devoalat de Ciucu, pe contul său de Facebook

Planul prin care PNL dorește să forțeze președintele să dea, practic, PSD mandatul de a forma un Guvern, dar care să eșueze la vot în Parlament sau care să rămână la guvernare, pentru a putea fi „torpilat” de către opoziție până la viitoarele alegeri legislative, rezultă chiar din ultima postare a lui Ciprian Ciucu, pe Facebook, după întâlnirea cu premieru desemnat, Eugen Tomac.

„Dragă domnule premier desemnat Eugen Tomac, vă scriu aceste rânduri în urma întâlnirii de astăzi ca dovadă de respect, așa că voi fi direct. Ceea ce dumneavoastră nu ați făcut astăzi. Am niște semne de întrebare destul de mari, pentru că lista miniștrilor pe care ni i-ați prezentat astăzi este cusută cu ață alb-fosforescentă. Primul semn de întrebare: Ne-ați spus astăzi că ați ținut să vă întâlniți prima dată cu PNL, apoi cu PSD. Eu nu cred acest lucru; adică eu cred că ați avut întâlniri prealabile, ascunse și neasumate cu PSD. De ce spun acest lucru? Nu am cum să nu observ că ministerele asumate până acum de către PSD reflectă propuneri fix ale PSD: dl. Istudor la Agricultură, dl. Masala la Transporturi. Dar fisa mi-a picat atunci când ne-ați spus despre dl. Ionaș la M. Dezvoltării. Nu aveți cum să-mi explicați prin ce proces decizional ați ajuns la dl. Ionaș, altul decât că vi l-a dat PSD. N-ai cum! Pare că le protejați interesele și le-ați pus ministerele pe care le vor ei la adăpost”, scrie prim-vicepreședintele PNL.

Acesta adaugă: „Cel de-al doilea semn de întrebare: Pe lista pe care ne-ați prezentat-o sunt și membri ai PNL. Fără funcții mari, dar cu istorie lungă în PNL. Fără sprijinul nostru, sunt acolo la inițiativa dvs. Acum este vorba despre cele două doamne, dar vor mai fi și alții. Și v-am spus chiar astăzi ce se va întâmpla: cum PSD are bani și plătește presa mult, va împinge narativul că guvernul dvs. este guvernul PNL și USR. Se vor folosi de două, trei, patru nume cu o istorie în PNL și ne va pune guvernul dvs. în brațe, fără ca noi să fim parte a procesului prin care ați fost desemnat să faceți guvernul. Fix scenariul Cioloș! PSD vă va ataca, iar noi, mai cu bun simț, nu vă vom ataca. Am mai văzut filmul acesta. Cel de-al treilea semn de întrebare: Scenariul cu acel alt premier «tehnic» care va fi nominalizat în locul dvs. dacă nu veți reuși, mizându-se pe faptul că unii parlamentari nu vor alegeri anticipate de frică că nu vor mai prinde Parlamentul. Asta îmi arată o strategie clar asumată, concepută special pentru a exonera PSD de orice răspundere. Cu toată stima pe care v-o port, cu toată admirația pe care o am pentru domnii Papahagi, Burnete, Niculescu... Vă rog, aveți decența și nu ne luați de proști. PSD a făcut deja această greșeală! Arătați-ne un minim de respect și nu ne insultați inteligența”.

În cel mai optimist scenariu, Eugen Tomac ar putea strânge 224 de voturi. Îi mai trebuie 9 parlamentari

Liderul UDMR, Kelemen Hunor, a declarat, ieri, după întâlnirea cu premierul desemnat, Eugen Tomac, că nu vede în acest moment o majoritate care să voteze un nou guvern.

„Astăzi nu văd majoritatea cu care trece. Astăzi suntem marți la ora 11.30, totuși trăim în România și trebuie să așteptăm momentul adevărului”, a declarat Kelemen Hunor. Președintele UDMR a declarat totodată că nu va vota împotriva guvernului propus de Eugen Tomac, deși nici argumente în favoarea formulei guvernamentale actuale nu vede. „Singura decizie pe care eu în acest moment o exclud, dar este punctul meu de vedere, nu am discutat cu colegii, să votăm împotriva unui guvern. Că nu avem de ce să votăm împotrivă. Deoarece nu avem nici argumente pentru a vota un guvern. Dar nici nu am văzut, nu am găsit argumente să votăm împotriva. Deci există a treia cale și a patra cale. A treia cale să nu o intri în sală și cealaltă variantă este să fii în sală, să nu votezi”, a adăugat Kelemen Hunor.

Acest peisaj politic, după prima rundă de consultări, face ca șansele lui Eugen Tomac să strângă cele 233 de voturi necesare învestirii să scadă vertiginos. La acest moment, în Parlament se conturează patru tabere. O primă tabără, pro-Bolojan, este constituită din 135 de parlamentari de la PNL și USR. A doua tabără este zona pe care Nicușor Dan se poate baza pentru instalarea unui Cabinet condus de Eugen Tomac și format din tehnocrați. Este vorba despre 193 de parlamentari de la PSD, Grupul Minorităților Naționale din Camera Deputaților, Partidul Oamenilor Tineri, grupul PACE din Senat și grupurile parlamentare ale neafiliaților din Senat și din Camera Deputaților.

UDMR constituie cel de-al treilea grup, cu 31 de parlamentari, și care stă în expectativă. Iar grupul atât anti-Bolojan, cât și anti-Nicușor Dan este format din AUR și SOS România, cu 105 senatori și deputați.

Interesant de aflat este că, și în situația în care Eugen Tomac ar reuși să convingă PSD, UDMR, Minoritățile Naționale, POT, PACE și neafiliații să voteze, s-ar strânge doar 224 de voturi. El mai are nevoie de încă 9 voturi pentru a atinge pragul de 233 de parlamentari, minim necesare pentru instalarea Cabinetului.

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