Prețul motorinei scade, dar specialiștii avertizează: „Nu e o tendință, ci o iluzie”

Motorina s-a ieftinit cu 13 bani pe litru: respiro temporar sau doar o iluzie într-o piață instabilă?

Scăderea ușoară a prețului motorinei din 16 aprilie 2026 aduce un moment de optimism pentru șoferii din România. Totuși, specialiștii avertizează că această ieftinire nu indică o schimbare de tendință, ci doar o ajustare temporară într-un context economic tensionat.

O ieftinire modestă care atrage atenția

Dimineața zilei de 16 aprilie 2026 a venit cu o veste rară pentru șoferii români: motorina s-a ieftinit cu 13 bani pe litru. Chiar dacă reducerea este modestă, aceasta a fost suficientă pentru a crea impresia unui moment de respiro după o perioadă dominată de scumpiri constante.

Cu toate acestea, specialiștii din domeniu avertizează că entuziasmul trebuie temperat. Această scădere nu marchează începutul unei tendințe descendente, ci reprezintă mai degrabă o corecție punctuală într-o piață volatilă.

Cum se formează, de fapt, prețul la pompă

„Piața carburanților funcționează după o logică globală, iar România nu face excepție. Prețul de la pompă este doar ultima verigă într-un lanț complex care începe cu cotațiile internaționale ale petrolului, continuă cu costurile de rafinare și transport și se încheie cu un nivel ridicat de taxare.”

Declarația evidențiază faptul că prețurile carburanților nu sunt dictate doar de factori locali. De la evoluțiile pieței petroliere globale până la taxele interne, fiecare element contribuie la costul final suportat de consumator.

În acest context, variațiile zilnice – fie creșteri, fie scăderi – sunt adesea doar ajustări tehnice, fără semnificații majore pe termen lung.

De ce a scăzut prețul motorinei acum

„Scăderea de astăzi poate fi explicată printr-o corecție firească după o perioadă de scumpiri accelerate.”

În ultimele săptămâni, motorina s-a apropiat de pragul psihologic de 10,5 lei pe litru, pe fondul tensiunilor geopolitice și al incertitudinilor privind aprovizionarea. În astfel de situații, companiile petroliere pot reduce temporar prețurile pentru a calma reacțiile consumatorilor sau ca răspuns la fluctuațiile cotațiilor internaționale.

Această ieftinire este, așadar, mai degrabă o reacție de moment decât o schimbare structurală.

Motorina, mai expusă decât benzina

„Motorina, în mod particular, este mai vulnerabilă la șocuri externe decât benzina, fiind strâns legată de sectorul transporturilor și al industriei.”

Această dependență face ca orice perturbare globală – fie că vorbim despre conflicte, blocaje logistice sau schimbări de producție – să se reflecte rapid în prețul motorinei. Astfel, volatilitatea rămâne o caracteristică definitorie a acestui segment.

Taxele limitează ieftinirile reale

Un alt factor important este structura prețului în România. Taxele și accizele reprezintă o componentă majoră și rigidă, care nu fluctuează odată cu prețul petrolului.

„Astfel, chiar și atunci când materia primă se ieftinește, consumatorul final simte doar o parte din această reducere.”

Această realitate explică de ce scăderile sunt adesea modeste și nu reflectă pe deplin evoluțiile pieței internaționale.

O piață dominată de incertitudine

„De aceea, entuziasmul generat de scăderea de azi trebuie privit cu prudență. Nu este începutul unei tendințe, ci doar o oscilație într-un sistem dominat de incertitudine.”

Pentru șoferi, ieftinirea reprezintă o mică gură de aer. Pentru economie, însă, semnalul este clar: dependența de factorii externi continuă să influențeze puternic prețurile carburanților.

„În final, întrebarea nu este dacă prețurile vor mai scădea câțiva bani, ci cât de sustenabil este întregul sistem în fața unor șocuri care par să devină noua normalitate”, a explicat Dumitru Chisăliță, Președinte AEI.