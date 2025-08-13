Lovitură fiscală dură pentru multinaționale. Se schimbă modul de impozitare

Ministrul Finanțelor a prezentat miercuri o serie de măsuri pe care Guvernul vrea să le adopte în cadul componentei fiscale a pachetului 2.

„Principala chestiune pe care vreau să o sublinez aici este că vom schimba paradigma în privința modului în care tratăm companiile multinaționale”, a spus Nazare, care a precizat că nu a găsit foarte multe urme de acțiune în ANAF în privința supravegherii transferurilor de profituri artificiale ale multinaționalelor.

„Vrem să schimbăm atitudinea de la o taxă pe cifra de afaceri a unei multinaționale care, în fapt, îi oprește, îi previne creșterea economică, previne investițiile acelei companii, la o taxă care să vizeze exact zona prin care multinaționala respectivă își exportă profituri. (...) Am creat o nouă formulă de taxare inspirată din base erosion tax, din taxa pe care e folosită în Statele Unite. (...) În fapt, ce facem? Permitem niște cheltuieli deductibile, dar la un nivel minimal de 3%. Tot ce depășește acest 3% este taxat cu 16%. Ca atare ne așteptăm la un efect și în creșterea impozitului pe profit și ne așteptăm la o evidență mult mai clară a acestor zone care au fost dintotdeauna susceptibile în zona de export de profit a multinaționalelor”, a spus ministrul.

El a precizat că acest impozit va fi construit pentru anul 2026, având ca bază anul 2024.

„Propunerea noastră este ca noua taxă pe afiliați, pe care o propunem astăzi, să înlocuiască impozitul pe cifra de afaceri care funcționează în acest moment la companiile de peste 50 de milioane de euro. De ce vrem să înlocuiască? Pentru că vrem investiții, pentru că avem o creștere economică în decelerare, pentru că avem investiții străine care scad la primele 5 luni ale anului cu 30%, și pentru că trebuie să fim pregătiți în orice moment pentru o recesiune, având datele economice la zi de astăzi, care ne indică acest lucru, că trebuie să fim pregătiți în orice moment pentru o recesiune și trebuie să anticipăm acest lucru”, a mai spus Nazare.

El spune că la adoptarea IMCA România se aștepta la 5-7 miliarde încasări, dar că are 1,2 miliarde încasări: „este clar că această taxă nu și-a atins efectele și nici măcar nu a targetat zona de cheltuieli a multinacionalelor, care era cu adevărat sensibilă, ci a targetat practic toată activitatea lor economică”.

(sursa: Mediafax)