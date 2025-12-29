Kosovo: Partidul premierului Kurti câștigă clar alegerile anticipate

Partidul lui Kurti a obținut aproape 50% dintre voturi, mult înaintea Partidului Democrat din Kosovo (21%) și a Ligii Democrate din Kosovo (aproape 14%), conform autorităților electorale, după numărarea majorității voturilor.

„Felicitări pentru cea mai mare victorie din istoria țării. Acum avem mult de lucru înainte”, a declarat un Kurti vizibil mulțumit după anunțarea rezultatelor, potrivit AP.

Alegerile anticipate au fost programate după ce Vetevendosje nu a reușit să formeze guvernul în urma scrutinului din 9 februarie, care a condus la o blocare politică de mai multe luni.

Nu este încă clar dacă partidul a obținut cele 61 de mandate necesare pentru a guverna singur în parlamentul de 120 de locuri, însă Kurti a promis că noul parlament și guvernul vor fi formate cât mai curând posibil.

„Nu avem timp de pierdut și trebuie să mergem înainte împreună cât mai repede posibil”, a adăugat premierul.

Susținătorii partidului au ieșit în stradă la sediul din Pristina pentru a sărbători, scandând numele lui Kurti. Blocajul anterior după alegeri a fost pentru prima dată când Kosovo nu a reușit să formeze un guvern de la declararea independenței față de Serbia, în 2008.

Alegerile vin într-un context dificil. Kosovo nu a aprobat încă bugetul pentru anul viitor, iar economia, într-o țară de aproximativ 2 milioane de locuitori, rămâne fragilă. Parlamentarii trebuie să aleagă și un nou președinte în martie 2026, mandatul actualei președinte Vjosa Osmani expirând în aprilie.

Prezența la vot a fost de aproximativ 44%, conform autorităților. Potrivit legii electorale din Kosovo, 20 de mandate parlamentare sunt alocate automat reprezentanților minorității sârbe și altor minorități.

Kurti, fost deținut politic în timpul dominației sârbe, a adoptat o poziție fermă în negocierile mediate de UE pentru normalizarea relațiilor cu Belgradul, măsură care a determinat sancțiuni din partea Uniunii Europene și a Statelor Unite ale Americii. De asemenea, el a promis achiziții de echipamente militare pentru întărirea securității și a acceptat să primească migranți deportați din SUA, parte a politicilor dure anti-imigrație promovate de administrația Trump.

Kosovo rămâne una dintre cele mai sărace economii din Europa, iar normalizarea relațiilor cu Serbia este considerată esențială pentru progresul său către aderarea la Uniunea Europeană.

