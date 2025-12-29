Colonelul (r.) Ion Vasile Banu a murit la 107 ani. Veteranul fusese recent decorat de președinte

x close
de Redacția Jurnalul    |    29 Dec 2025   •   09:12
Sursa foto: Facebook/ Ion Vasile Banu

Colonelul în rezervă Ion Vasile Banu, unul dintre veteranii de război ai României, a murit la vârsta de 107 ani. Anunțul decesului a fost făcut pe Facebook de nepoata acestuia.

La 1 decembrie 2025, Ion Vasile Banu fusese decorat de președintele României, Nicușor Dan, cu Ordinul „Virtutea Militară” în grad de Cavaler, în semn de recunoaștere a meritelor sale și a sacrificiului generației din care a făcut parte.

„La 107 ani, domnul Ion Vasile Banu reprezintă esenţa a ceea ce înseamnă dragostea de ţară”, declara atunci președintele Nicușor Dan, subliniind caracterul simbolic al distincției. Șeful statului arăta că gestul reprezintă un omagiu adus întregii generații de eroi „care au scris cu sângele lor destinul ţării noastre”.

Totodată, președintele preciza că România are o datorie permanentă față de cei care au luptat pentru libertate: „Suntem şi vom rămâne datori să îi cinstim pe cei care au apărat cu preţul vieţii idealurile noastre de libertate, iar datorită lor trăim astăzi într-o Românie liberă, demnă, democratică şi europeană”.

(sursa: Mediafax)

