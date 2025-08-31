Nicușor Dan spune când vor fi corectate erorile din pachetul fiscal al Guvernului Ilie Bolojan

x close
de Redacția Jurnalul    |    31 Aug 2025   •   17:30
Președintele României, Nicușor Dan, a admis că măsurile fiscale propuse de guvernul Ilie Bolojan pot conține anumite greșeli, dar a dat asigurări că acestea vor fi remediate începând cu 1 ianuarie 2027.

Declarațiile au fost făcute la Chișinău, unde șeful statului a avertizat că sfârșitul anului 2025 și tot anul 2026 vor reprezenta „perioade dificile pentru români".

Este un moment din care trebuie să ieșim, pentru că altfel economic pentru toată lumea va fi mult mai complicat. Când iei măsuri sub presiunea timpului mai comiți și erori. Aceste posibile erori le vom rectifica începând cu ianuarie 2027", a explicat Dan.

Președintele a subliniat că ultimele patru luni din 2025 și întreg anul 2026 îi vor pune la încercarepe români dar a dat și vești pozitive privind economia.

Vestea bună este că în iulie Fitch ne-a păstrat ratingul BBB-, iar în august Standard & Poors ne-a menținut ratingul BBB- cu perspectivă negativă, dar a conservat nivelul de dinainte să vedem amploarea fiscală", a precizat Dan, adăugând că așteaptă și decizia Moody's din septembrie.

Referitor la stabilitatea guvernului Bolojan, președintele a avertizat că, în contextul în care toate partidele pro-occidentale sunt la putere, „nu prea mai ai rezervă" și responsabilitatea tuturor este ca acest cabinet să reziste cât mai mult timp.

