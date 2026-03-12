Guvernul Bolojan aruncă țara în recesiune: Consumul s-a prăbușit. Românii nu mai au bani nici de mâncare

Tot mai mulți români aleg acum produse mai ieftine, chiar și la alimente, iar unii oameni au renunțat aproape complet la carne.

Vânzările au scăzut la nivelul din pandemie

În ianuarie 2026, vânzările din magazine au scăzut cu 6,5%, cel mai mare declin din perioada pandemică. Vânzările de bunurile nealimentare s-au redus cu 8%, carburanții cu 5%, iar alimentele cu 3%, potrivit observatornews.ro.

„S-a ajuns să se renunțe și la alimente. Observam un proces de downtrading generalizat, pe care nu l-am mai avut, proces prin care clienții cumpără produse mai ieftine, mărcile retailerilor. Procesul ăsta nu l-am avut din 2008”, spune Feliciu Paraschiv, de la Asociația Magazinelor Mici și Mijlocii.

"Ținând cont că am 25 de milioane salariul... Eu mâncam cașcaval. Acum nu îmi mai permit. Mănânc iaurt, că e mai ieftin. Carne, foarte puțin. Mănânc o dată pe lună", spune o femeie.

Recesiune și inflație

Economiștii avertizează că, dacă tendința continuă, economia riscă să intre în recesiune, ceea ce înseamnă mai puține investiții, falimente și concedieri.

Peste 11.000 de angajați au fost disponibilizați în 2025, iar în ianuarie 2026 au fost dați afară 4.600 de oameni.

„Vom mai avea o perioada de presiune pe creșterea preturilor. S-ar putea cu inflația să mergem ușor peste 10% până în august, septembrie. Avem și aversiunea la risc care se întâmplă și duce la prudenţă, deci ar trebui în continuare să ne așteptăm la minus pe partea de consum. Cum consumul are 60% din PIB înseamnă risc mare de recesiune”, explică Adrian Codîrlaşu, analist economic.

Noi scumpiri

La această presiune se adaugă și factorii externi. Războiul din Orientul Mijlociu a dus la scumpirea petrolului, iar luna aceasta prețul benzinei a crescut cu 35 de bani iar al motorinei cu 53 de bani.

„Șocul acesta energetic, că deja se simte... să vedem cât de persistent va fi. Va afecta inflația, evident. Va afecta prețuri la bunuri de bază”, avertizează Daniel Dăianu, președintele Consiliului Fiscal.

Guvernul a adoptat o schemă de plafonare a prețului gazului, începând cu 1 aprilie 2026, după cum a anunțat președintele Nicușor Dan. Estimările arată că scumpirea petrolului ar putea adăuga până la 1,2% la rata inflației.