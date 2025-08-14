Noi măsuri fiscale. Obligația acceptării plății cu cardul se extinde la toate magazinele

Aceasta înseamnă că toate unitățile comerciale, inclusiv cele mici, vor trebui să ofere clienților posibilitatea de a plăti atât în numerar, cât și prin orice mijloc de plată electronică.

Excepția de la plata cu cardul

Demnitarul a precizat că, deși această măsură va fi aplicată la scară largă, vor exista excepții justificate în cazul zonelor fără acces la internet, unde instalarea POS-urilor poate fi dificilă. Totuși, Nazare a subliniat că aceste situații sunt excepția, nu regula.

În prezent există circa 300.000 de cazuri în care magazinele mici nu oferă plata cu cardul, o situație cauzată, în parte, și de dificultățile tehnice sau birocratice din trecut.

Pentru a facilita implementarea noii reguli s-au dezvoltat trei tipuri de POS-uri care sunt mult mai accesibile acum, comparativ cu anii precedenți, când obținerea unui POS era complicată.

Apel către bănci

De asemenea, ministrul a făcut un apel către bănci să reducă comisioanele percepute la tranzacțiile cu cardul pentru ca plata electronică să devină mai accesibilă și mai puțin costisitoare pentru comercianți și consumatori.

Pe lângă eliminarea plafonului, proiectul de act normativ conține și alte reforme, precum obligativitatea ca persoanele juridice să dețină cel puțin un cont bancar și să utilizeze cardul bancar pentru tranzacții, cu scopul unei mai bune trasabilitate a plăților, potrivit observatornews.ro.

Aceste măsuri vin în contextul dorinței statului de a crește transparența și controlul asupra tranzacțiilor financiare, combătând evaziunea fiscală și promovând digitalizarea plăților în România.